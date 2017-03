“Ne aflam intr-un punct critic in istoria noastra. Fara eforturile colective, coordonate global, oamenii pur si simplu vor muri din cauza foametei”, a mentionat Stephen O’Brien, ONU.

Coordonatorul umanitar al ONU a numit aceasta criza cea mai mare din istoria ONU, care a fost fondata in 1945. La cererea Consiliului, pentru combaterea foametei crunte in Yemen, Sudanul de Sud, Somalia si Nigeria de Nord-Est a fost alocata suma de 4,4 miliarde dolari pana in luna iulie.

“Toate cele patru tari au un singur lucru in comun, conflictul. Acest lucru inseamna ca, noi, voi, avem posibilitatea de a preveni si pune capat suferintei si mizeriei. Este tot ce putem preveni. Este posibil sa evitam aceasta criza, pentru a preveni foametea, pentru a preveni aceste catastrofe umane iminenete”, a spus Stephen O’Brien.

Numai in Yemen, numarul de persoane care nu stiu cand va fi urmatoare lor masa a crescut pana la 3 milioane.

NPR a raportat pe larg problema foametei din regiune, cel mai recent caz a fost saptamana trecuta cand prim-ministrul Somaliei a declarat ca 110 persoane au murit de foame intr-o singura regiune, timp de doua zile. El a estimat ca mai mult de 6 milioane de oameni sau aproximativ jumatate din populatia tarii se confrunta cu un deficit de alimente din cauza secetei.

In Sudanul de Sud, doua judete sunt in “faza a cincea” a situatiei de foamete, fiind cel mai grav rating posibil. Acest lucru inseamna ca cel putin doua persoane din 10.000 mor de foame in fiecare zi. In ansamblu, 42% din populatia Sudanului de Sud risca sa ramana fara produse alimentare. In aceasta tara persista razboiul civil din decembrie 2013.

“Situatia este mai grava decat a fost vreodata. Foametea din Sudanul de Sud este din cauza oamenilor. Partile care cauzeaza conflictul, cauzeaza si foametea, la fel si cei care nu intervin pentru a opri violenta”, a mai spus O’Brien.

Sursa foto: hikrcn / Shutterstock.com