Brexitul va afecta pe termen scurt si mediu perspectivele din sectorul ospitalitatii si de agrement. Deprecierea valutara impinge in sus inflatia care, combinata cu cresterile salariale modeste din ultimii ani, va duce, probabil, la constrangeri asupra veniturilor reale din gospodarii.

Desi Brexitul a schimbat perspectivele investitorilor globali si a atras dupa sine incertitudine in ceea ce priveste viitoarele investitii in Marea Britanie, exista multe semne pozitive. Anglia detine un precendent puternic in ceea ce priveste investitiile straine directe, care au inregistrat o crestere constanta incepand cu 2013. Acestea au crescut de la aproximativ 800 de proiecte in 2013 la 1.000 de proiecte in 2015. La nivel european, numarul proiectelor de investitii a crescut de la 3.000 in 2013 la 4.000 in 2015. Acest fapt se datoreaza cotei impozitului pe profit din Marea Britanie (20%), printre cele mai mici din lume, care se estimeaza ca va scadea pana la 17%, pana in 2020. Din acest motiv, investitiile straine par sa continue indiferent de contextul politic cauzat de Brexit.

Investitii record facute de China

Investitorii chinezi si-au crescut activitatea externa in 2016, mai ales din cauza devalorizarii yenului, cu aproape 10%, incepand cu luna august 2015. Investitiile, care au avut loc in cea mai mare parte in SUA si Europa, au atins valoarea de 9,4 miliarde dolari, in noiembrie 2016. Principalele zone-tinta pentru investitii au fost Manhattan, Londra, San Francisco si Chicago.

Lipsa oportunitatilor de investitii locale, anticiparea unei devalorizari continue a yenului si dorinta de a construi un brand global pentru activele hoteliere ii va determina pe investitorii chinezi sa investeasca si mai mult in piata de hoteluri in 2017.

Evolutia analizei inteligente a datelor in industria globala de ospitalitate

Analiza inteligenta a datelor transforma modul in care firmele de top din domeniul ospitalitatii fac afaceri, pe masura ce folosesc tot mai mult volume mari de date si tehnici avansate de analiza. In cadrul acestei evolutii dinamice, instrumentele de analiza inteligenta a datelor sunt folosite la masurarea si imbunatatirea performantelor de afaceri, cu un plus de concentrare pe cresterea veniturilor, pe managementul relatiei cu clientii si cresterea satisfactiei oaspetilor.

Analiza inteligenta a datelor transforma, de asemenea, modul in care companiile din domeniul ospitalitatii abordeaza tranzactiile financiare, inclusiv modul in care identifica tendintele din piata, acorda asistenta in identificarea tintelor si in imbunatatirea abordarii legate de evaluarea unei tranzactii.

In cadrul departamentelor de gestionare a veniturilor, companiile pot fructifica acum date provenite dintr-o multitudine de surse, incluzand comportamente de cautare online, trafic aerian, vanzari ale competitiei si rezervari viitoare pentru o mai buna previzionare a cererii si o optimizare a tarifarii.

Factorii disruptivi din domeniul imobiliar si al ospitalitatii

Economia activata de universul digital este un exemplu de factor disruptiv sectorial. Compania Airbnb, dezvoltatoare de platforme digitale, a intrat in industria ospitalitatii fara a detine vreun hotel si a devenit o noua forta competitiva, determinand firmele traditionale din domeniul hotelier sa-si reexamineze modelele de afaceri si amprentele fizice. Privind inainte, valoarea companiilor din industria ospitalitatii se va regasi din ce in ce mai mult in inovatia digitala.

Securitatea cibernetica: Pregatirea si raspunsul la amenintarile cibernetice

Odata cu cresterea numarului de infractiuni, cibersecuritatea ramane o problema prioritara pentru directorii din domeniul ospitalitatii, de la nivel global. In pofida masurilor preventive, companiile hoteliere, inclusiv cei mai mari jucatori din industrie, sunt inca vulnerabile la brese de securitate. O astfel de bresa costa companiile hoteliere, in medie, 4 milioane dolari, iar astfel de brese raman o amenintare serioasa la adresa industriei hoteliere globale. Companiile trebuie sa fie pregatite sa detecteze rapid un atac, sa diagnosticheze corect cauzele si sa minimizeze daunele financiare si pe cele legate de reputatie.

Robotic process automation (RPA): Progrese in tehnologie

In calitate de "angajat virtual", un robot acceseaza si manipuleaza alte aplicatii prin intermediul interfetelor lui de utilizator, fapt care ii permite sa automatizeze sarcini repetitive, de mare volum, si sa genereze un numar mai mic de erori.

Avand in vedere multiplele beneficii ale RPA, este de asteptat ca tot mai multe companii hoteliere sa adopte aceasta tehnologie. RPA ofera companiilor oportunitatea de a-si eficientiza procesele de business, de a deveni mai fiabile si mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Insa, ca sa beneficieze complet de pe urma unei asemenea oportunitati, ele trebuie sa inteleaga cum sa planifice si sa adopte tehnologia.

Economia colaborativa (sharing economy) 2.0: urmatorul capitol

Ca raspuns la cresterea cazarilor de tip peer-to-peer, hotelurile traditionale adopta diferite strategii de atragere a calatorilor incantati de usurinta rezervarilor online si de experienta oferita de inchirierea de locuinte pentru sejururi. De exemplu, unele branduri hoteliere mari isi intensifica ofertele cu componenta tehnologica pentru clienti, cum ar fi platformele mobile si social media – pentru rezervari, check-in, chei mobile de acces in camere, plati si in-room service.

