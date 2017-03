Casa Alba a confirmat sumele intr-un comunicat pe email, dupa ce postul de televiziune a anuntat ca intentioneaza sa publice documentele, potrivit News.ro. Sumele sugereaza ca Trump a platit un impozit de 24%-25% in 2005.

Trump a refuzat in mod constant sa faca publice datele sale fiscale, motivand ca este auditat.

In timpul aparitiei la emisiunea “The Rachel Maddow Show,” jurnalistul David Cay Johnston, specializat in fiscalitate, a spus ca a primit documentele prin posta, dar ca nu stie cine le-a trimis. Documentele pe care le-a prezentat in emisiune au un timbru pe care scrie "Client Copy." Acestea arata ca Trump si sotia sa Melania au platit aproximativ 5,3 milioane de dolari sub forma de impozit federal si alte 31 de milioane de dolari sub forma de impozit minim alternativ.

Trump a propus eliminarea ultimei taxe in proiectul de reforma fiscala publicat in timpul campaniei electorale.

Actualul presedinte a mai platit taxe pentru activitati independente de aproximativ 1,9 milioane de dolari, care au urcat impozitul efectiv la circa 25%.

Trump a mai raportat in anul respectiv un rezultat negativ de circa 103 milioane de dolari. Jurnalistul David Cay Johnston a spus ca acesta are legatura cu o pierdere din taxe de 916 milioane de dolari din 1995, despre care New York Times a scris in 2016.

Casa Alba a explicat, in comunicat, ca in 2005 Trump a efectuat o revizuire in scadere a activelor din constructii.

Fostul guvernator de Massachusetts Mitt Romney a raportat un impozit efectiv de 13,9% in 2010, date publicate in campania prezidentiala din 2012.

In 2016, investitorul miliardar Warren Buffett a declarat ca a platit un impozit efectiv de 16% in 2015: 1,85 milioane de dolari in impozit federal pe venit la venituri brute de 11,6 milioane de dolari.

”Sincer, cred ca aceasta dezvaluire va aduce la tacere multi critici care au insistat sa fie dezvaluite declaratile fiscale. Chiar daca datele sunt sumare, arata ca Trump a platit taxe mari pe venit, chiar daca au fost rezultatul taxei minime alternative”, a spus John Klotsche, fost presedinte al comitetului executiv al firmei de avocatura Baker & McKenzie si fost consilier al sefului fiscului american, Internal Revenue Servicein perioada 2003-2008.

Cele doua pagini de documente publicate si online de MSNBC nu dezvaluie nimic despre sursele actuale de venit ale lui Trump. Reflecta totusi tilurile de venituri ancasate: aproape 1milion de dolari din salarii, 9,5 milioane de dolari din dobanzi impozabile, 42,4 milioane de dolari venituri din afaceri, 32,2 milioane de dolari castiguri de capital si 67,4 milioane de dolari venituri din chirii, redevente, parteneriate etc.

Comunicatul Casei Albe apreciaza ca postul MSNBC este ”disperat pentru rating”, fiind dispus sa riste incalcarea legii prin publicarea datelor fiscale ale lui Trump.

Publicarea neautorizata a documentelor fiscale poate fi pedepsita la nivel federal cu pana la 5 ani de inchisoare si o amenda de 5.000 de dolari, dar specialistii spun ca televiziunea nu va avea probleme legale.

Ar fi ilegal ca IRS sau un angajat al institutiei sa publice un document fiscal, dar nu si ca un cetatean privat sa faca acest lucru, a explicat Jeffrey Neiman, fost procuror federal, care in prezent lucreaza ca avocat specializat in taxe.

Sursa foto: Standard/Shutterstock