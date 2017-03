Ultima vizita a cancelarului german Angela Merkel in Moscova a avut loc in urma cu doi ani, cand tensiunile dintre Rusia si occidentali atinsesera punctul maxim, in urma conflictului ucrainean, potrivit News.ro. Merkel nu a asistat la parada militara de pe 9 mai, cand au fost sarbatoriti 70 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste.

Majoritatea tarilor occidentale au boicotat atunci festivitatile, in semn de protest fata de anexarea Crimeei de catre Rusia.

Sursa foto: 360b / Shutterstock