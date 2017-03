Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker reafirma ca o reintroducere a pedepsei cu moartea in Turcia, pe care Ankara a anuntat sambata ca o are in vedere dupa referendumul de la 16 aprilie, va impiedica tara sa intre in Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, potrivit News.ro.