Donald Trump a coborat 100 de pozitii in topul Forbes din 2017, ajungand pe locul 544. Averea sa neta, de 3,5 miliarde de dolari, este cu aproximativ o treime mai mica fata de ceea ce pretindea el in timpul campaniei pentru presedintia Statelor Unite, relateaza Reuters.

Reducerea averii lui Donald Trump a fost provocata in mare parte de impactul scaderii pietei imobiliare din New York asupra valorii proprietatilor sale, potrivit News.ro.

Dezvoltatorul imobiliar transformat in politician, care anul trecut s-a plasat pe locul 205 in topul Forbes, a coborat mult in urma lui Bill Gates, care a ramas lider pentru al patrulea an consecutiv. Gates, co-fondatorul Microsoft transformat in filantropist, este urmat in topul din 2017 de presedintele Berkshire Hathaway, Warren Buffett, si de fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Romania este reprezentata in topul Forbes de un singur om, Ion Tiriac. Plasat pe pozitia 1795, cu o avere estimata la 1,1 miliarde de dolari.

In timp ce averea lui Donald Trump a scazut, topul Forbes din acest an include un numar record de 2.043 de miliardari, in crestere cu 13%, de la 1.810 in 2016.

Averea actuala a lui Trump, de 3,5 de miliarde de dolari, este sub nivelul de 3,7 de miliarde de dolari din octombrie, cand Forbes a publicat topul celor mai bogati 400 de americani, cu o luna inainte de alegerile din noiembrie, in care Trump a invins-o pe Hillary Clinton.

In timpul campaniei lui Trump pentru nominalizarea drept candidat la presedintie din partea republicanilor, echipa acestuia a declarat ca averea sa neta valoreaza peste 10 miliarde de dolari. Criticii au spus ca Trump a exagerat valoarea averii sale, ei afirmand ca declaratiile fiscale ar oferi o evaluare mai corecta a situatiei sale financiare. Trump a sfidat insa conventia si a refuzat sa isi publice declaratiile fiscale.

Reprezentantii Casei Albe si cei ai Trump Organization, condusa in prezent de fiii presedintelui, au refuzat sa comenteze.

Bill Gates a ramas pe primul loc cu o avere care a crescut fata de anul trecut de la 75 de miliarde de dolari la 86 de miliarde de dolari.

Buffett, legendarul investitor cunoscut sub numele de ”Oracolul de la Omaha”, a reclamat pozitia a doua, dupa o pauza de doi ani. Averea sa neta a urcat de la 75,6 miliarde de dolari, de la 60,8 miliarde de dolari.

Pozitia a treia i-a revenit lui Bezos, cel mai mare castigator in topul din acest an. Averea lui a crescut cu 27,6 miliarde de dolari, la 72,8 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

