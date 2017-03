Babcock Ranch, o localitate americana in care automobilele se deplaseaza fara sofer, in fata unor case construite in conformitate cu cele mai recente norme ecologice, a unui restaurant cu produse locale si a unei ferme ce foloseste energia solara, este primul oras ”verde” din Statele Unite, inaugurat recent si aflat in cautarea primilor locuitori, informeaza AFP.com.

Babcock Ranch a fost construit in Florida, SUA, iar companiile private lucreaza de zor pentru a construi locuintele necesare pentru o comunitate de aproximativ 50.000 de persoane, potrivit News.ro.

Syd Kitson, un fost jucator de fotbal american devenit promotor imobiliar, si-a imaginat acest oras nou in urma cu peste 10 ani, atunci cand a cumparat in 2006 un teren de 38.000 de hectare in sud-vestul statului Florida. A revandut o mare parte a terenului statului Florida, care a amenajat o rezervatie naturala. Insa el si-a pastrat aproape 7.300 de hectare pentru proiectul amenajarii unui oras care sa respecte mediul inconjurator.

Criza financiara mondiala care a izbucnit in 2008 i-a intrerupt planurile. Totusi, pe masura ce economia americana se redresa, constructorii s-au interesat din nou de proiectul lui si au cumparat parcele. Proiectul sau a devenit tot mai cautat in ultimii ani.

Prima casa a fost vanduta cu 460.000 de dolari - de doua ori mai mult decat pretul mediu de vanzare din regiune. Proprietarii acestei case cu doua camere, aflata pe malul unui lac, se vor muta in noua lor locuinta in luna mai.

Alti vizitatori au fost descurajati de aceste tarife. Locuinte cu preturi mai modeste (intre 180.000 si 220.000 de dolari) vor fi construite in anii urmatori, pentru atrage aceasta clientela, spune Lisa Hall, purtatoare de cuvant a proiectului Babcock Ranch.

Masini fara sofer, ferma solara si apa reciclata

Caracteristica esentiala a orasului consta in ferma lui solara, amenajata pe o suprafata de 180 de hectare. Aceasta instalatie va transmite catre Florida Power and Light, compania de electricitate locala ce furnizeaza energie in oras, echivalentul unui consum electric generat de 20.000 de locuinte.

Pentru a se deplasa in oras, angajatii vor folosi automobile electrice, pe care le branseaza la sistemul de alimentare cu energie electrica atunci cand le parcheaza.

In privinta transportului in comun, vehiculul electric fara sofer EasyMile poate sa transporte pana la 12 persoane. Acest vehicule se afla in prezent in testele finale.

Intr-o tara in care automobilul e rege, Babcock Ranch propune in prezent si 10 kilometri de alei pentru pietoni, dintr-un total prevazut de 80 de kilometri. Apa care va iriga culturile din regiune va fi reciclata.

In schimb, nu a fost prevazut niciun teren de golf. Aceasta emblema a statului Florida va putea fi avut totusi in vedere daca pasionatii de golf se vor muta in oras. In acest caz vor fi amenajate terenuri de golf ”care corespund celor mai inalte norme de durabilitate”, a precizat Lisa Hall.

Locurile de la scoala publica, ce include cliclul primar, gimnazial si liceal, au fost deja ocupate integral, in contextul in care institutia de invatamant va fi deschisa abia la inaugurarea noului an scolar, in toamna acestui an.

Sursa foto: Dreamstime.com