Un ofiter de politie a fost injunghiat in timpul incidentul armat de la Palatul Westminster, sediul Parlamentului britanic. Atacatorul a fost impuscat de politisti. De asemenea, premierul britanic Theresa May a fost evacuata de urgenta din Parlament si dusa intr-un loc sigur.

UPDATE ORA 18.00 Un jurnalist Daily Mail a declarat ca a vazut un barbat inarmat in negru atacand un ofiter de politie in fata Parlamentului, inainte de a fi impuscat de doua sau trei ori, in timp ce incerca sa forteze intrarea in Camera Comunelor, transmite News.ro.

“Am vazut un barbat masiv, in haine negre, intrand pe porti in New Palace Yard (una dintre curtile Parlamentului – n.r.), chiar mai jos de Big Ben”, a spus el.

Suspectul avea ceva ce semana cu un bat in mana si a fost oprit de politisti in jachete galbene, care asigurau paza Legislativului.

Jurnalistul a vazut cum unul dintre ofiteri s-a prabusit, aparent injunghiat de suspect, in timp ce al doilea politist a fugit dupa ajutor. Intre timp, barbatul in negru a reusit sa fuga aproape 14 metri spre intrarea in Parlament, a adaugat martorul.

In timp ce atacatorul fugea, doi barbati in haine civile, probabil ofiteri, inarmati, au strigat un avertisment pe care suspectul l-a ignorat, dupa care au tras de doua sau trei ori, iar atacatorul a cazut.

UPDATE ora 17.40 Politia britanica trateaza incidentul de securitate de la Londra drept un atac terorist, pana la obtinerea mai multor informatii, relateaza The Guardian, citat de News.ro.

Potrivit presei britanice, un barbat in jur de 40 de ani, inarmat cu un cutit, a incercat miercuri sa forteze intrarea in Parlamentul britanic. El ar fi injunghiat un ofiter de politie, inainte de a fi impuscat.

Jurnalisti si parlamentari aflati in cladire au povestiti pe Twitter ca au auzit cel putin patru focuri de arma.

Sedinta Camerei Comunelor, care era in curs, a fost suspendata, iar accesul si iesirile din Parlament au fost interzise. Premierul Theresa May a fost evacuata de urgenta din sediul Legislativului si este in siguranta.

In plus, o masina de teren ar fi lovit un grup de pietoni pe podul Westminster, din apropiere de Parlament. Cel putin 12 oameni au fi raniti, potrivit unor informatii neconfirmate. Apoi, masina ar fi intrat in plin in gardul Legislativului.

Nu este clar daca exista o legatura intre cele doua incidente de securitate.

UPDATE ora 17.30 Presa a scris anterior ca o masina ar fi intrat intr-un grup de oameni de pe podul Westminster si ar fi ranit cel putin 12 persoane. Informatia nu a fost confirmata, transmite News.ro.

Martori citati de ITV au declarat ca au vazut doua persoane intinse pe jos la sediul Parlamentului.

Politia se afla la fata locului si a inchis circulatia pe strazile din zona. Statia de metrou Westminster a fost inchisa.

UPDATE ora 17.25 Premierul britanic Theresa May a fost evacuata de urgenta din Parlament, in timpul incidentului armat, potrivit News.ro. Sefa Guvernului de la Londra a fost dusa intr-un loc sigur.

Martori oculari au spus ca focurile de arma au fost auzite dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a fortat intrarea in curtea din fata Palatului Westminster, potrivit News.ro.

Autorul atacului ar fi fost impuscat de politie, a anuntat liderul Camerei Comunelor, citat de Reuters. Martori citati de ITV au declarat ca au vazut doua persoane intinse pe jos.

Sedinta Camerei Comunelor, care era in curs, a fost suspendata, iar accesul si iesirile din Parlament au fost interzise.

Politia se afla la fata locului si a inchis circulatia pe strazile din zona.

Mai multe ambulante, inclusiv un elicopter, au ajuns la fata locului.