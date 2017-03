Autoritatile belgiene au dejucat, joi, un posibil atentat terorist in localitatea Anvers, situata in regiunea Flandra. Potrivit primelor informatii, politistii belgieni au oprit un suspect, care a incercat sa intre cu viteza pe cunoscuta pietonala De Meir - o artera comerciala aglomerata din Anvers, scrie Le Derniere Heure.

Masina suspectului avea numere de inregistrare din Franta, iar autoritatile locale au creat un perimetru de siguranta pentru a-l opri pe suspect intr-o parcare din zona Kaaien, potrivit News.ro.

Un procuror federal a precizat ca suspectul arestat este cetatean francez.

Un reprezentant al politiei a precizat ca suspectul ar fi reusit sa intre in jurul orei locale 11.00 (12.000 ora Romaniei) cu masina pe pietonala, dar trecatorii au sarit din fata autovehicului si nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului din Anvers. Initial, mai multi soldati au observat masina, dupa ce suspectul a ignorat lumina rosie a semaforului.

Autoritatile au descoperit mai multe arme si substante ilegale in masina oprita.

Autoritatile belgiene raman in stare de alerta terorista la un an de la atentatele sangeroase care au zguduit metropola Bruxelles.

Incidentul din Belgia vine la doar o zi de la atacul de la Londra. Patru persoane si-au pierdut viata in atentatul terorist de miercuri seara de la Westminster. Alte 40 au fost ranite. Printre persoanele decedate se afla si atacatorul, care a intrat cu masina in trecatorii de pe podul Westminster, inainte de a injunghia mortal un politist in curtea Parlamentului.

