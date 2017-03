Roman, un baiat in varsta de patru ani care locuieste in Marea Britanie, a folosit asistentul virtual Siri pentru a salva viata mamei sale, informeaza BBC.

Roman a avut ideea de a folosi degetul mare de la o mana a mamei sale pentru a debloca iPhone-ul acesteia, apoi i-a cerut lui Siri, asistentul virtual dezvoltat de compania Apple pentru dispozitivele sale mobile, cerandu-i sa telefoneze la 999 - numarul serviciilor pentru urgente din Marea Britanie, potrivit News.ro.

Baiatul in varsta de patru ani locuieste cu familia lui in districtul Kenley din Croydon, o suburbie din sudul Londrei. Politia si paramedicii s-au deplasat la acel domiciliu si au acordat primul ajutor mamei baiatului, reusind sa ii salveze viata. Roman se afla in locuinta in acel moment alaturi de fratele lui geaman si de un alt frate mai mic.

In timpul conversatiei cu operatoarea de la serviciile de urgente, Roman a spus ca mama lui era moarta, deoarece ”a inchis ochii si nu mai respira”.

”Ascultand acel apel telefonic, iti dai seama cat este de important sa ii inveti pe copii, oricat de mici ar fi ei, sa stie pe de rost adresa la care locuiesc si cum sa telefoneze la Politie sau la numarul de urgente in cazul unor astfel de situatii”, a spus Ade Adelekan, reprezentant al Politiei Metropolitane din Marea Britanie.

Sursa foto: Dreamstime.com