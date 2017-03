Autoritatile britanice au anuntat, joi noaptea, ca o a cincea persoana si-a pierdut viata ca urmare a ranilor grave suferite in atentatul de la Westminster. Ultima victima este un batran in varsta de 75 de ani, care a fost lovit in urma cu o zi de masina atacatorului Khalid Masood, transmite Reuters.

UPDATE ora 12.20 Politia britanica a dat publicitatii, vineri, numele adevarat al autorului atacului terorist de miercuri, dupa ce joi a publicat alias-ul acestuia, Khalid Masood, relateaza CNN. Barbatul britanic in varsta de 52 de ani se numeste Adrian Russell Ajao si a avut, de-a lungul timpului, mai multe alias-uri, potrivit News.ro.

Ajao s-a nascut in Kent si a locuit ultima data in West Midlands. Tata a trei copii, el s-a mutat de-a lungul vietii in Crawley (West Sussex), Rye si Eastbourne (ambele in East Sussex), precum si la Luton si in estul Londrei, precizeaza BBC.

Printre alte aliasuri folosite de barbat se numara Adrian Elms.

Masood ar fi inchiriat masina folosita in atacul de miercuri de la filiala din Spring Hill, din nordul Birmingham, a companiei Enterprise. El a declarat la inchiriere ca este profesor – desi BBC nu poate confirma ca a lucrat vreodata ca profesor calificat in vreo scoala de stat din tara.

La aproximativ o ora dupa ce a inchiriat vehiculul de teren Hyundai, ar fi contactat compania pentru a anunta ca nu mai are nevoie de masina. Nu este clar ce s-a intamplat dupa aceea, pana cand a intrat pe Podul Westminster, unde a lovit pietoni.

"Masood nu era vizat de nicio ancheta in curs si nu existau informatii anterioare in legatura cu intentia sa de a lansa un atac terorist”, potrivit Scotland Yard. “Era cunoscut, insa, politiei si a avut o serie de condamnari anterioare pentru agresiuni, inclusiv ranire grava, posesie de arme albe si disturbare a ordinii publice”, a adaugat Politia.

Prima condamnare a lui Masood a avut loc cand avea numai 19 ani, in noiembrie 1983, pentru distrugere. Ultima sa condamnare a fost in decembrie 2003, pentru ca avea asupra sa un cutit. Nu a fost condamnat niciodata pentru terorism.

In declaratia sa din Camera Comunelor, premierul Theresa May a spus ca, “in urma cu cativa ani”, atacatorul a fost “anchetat in legatura cu suspiciuni privind extremismul violent”. “Era o figura aflata la periferie. Cazul este vechi – nu facea parte din tabloul actual al serviciilor de informatii. Nu existau informatii anterioare privind intentia sa – sau complotul”, a adaugat ea.

Deocamdata nu se stie despre ce ancheta este vorba cu exactitate si nici cum a fost implicat britanicul in ea.

Potrivit BBC, este posibil ca atacatorul sa fi fost un asociat sau un prieten al unui suspect care era monitorizat, dar s-a dovedit, atunci, ca nu avea tendinte extremiste.

O alta varianta este ca ar fi fost apropiat de un cerc de extremisti aspiranti – dar el nu a fost considerat un risc, deci operatiunea s-a concentrat pe altii.

A treia ipoteza este ca au existat informatii ingrijoratoare in legatura cu ideologia sau intentiile sale, dar nu existau probe pentru o punere sub acuzare, iar, in timp, a fost scos de pe lista cu amenintari grave.

Este posibil ca in trecut sa fi fost arestat in cadrul unei operatiuni si eliberat ulterior fara acuzatii.

Ultima sa condamnare a venit cand avea 38 sau 39 de ani. De regula, acesta este un moment destul de tarziu in viata pentru un tanar furios obisnuit blocat in lumea infractionalitatii marunte, violentei si jafurilor.

Posesia unui cutit poate acoperi o mutitudine de intentii – de la intentia de a comite un jaf sau o agresiune, pana la “autoaparare”, dupa cum invoca multi oameni.

Deocamdata, ancheta nu a oferit raspuns la o serie de intrebari. S-a linistit, la fel ca multi infractori, pentru ca si-a intemeiat o familie? Sau a existat ceva mai adanc ingropat in personalitatea sa care a alimentat violenta si, implicit, posibilitatea de a se intoarce la ea? Iar una dintre cele mai importante intrebari ramane ce l-a impins sa comita atacul de miercuri.

Ultimul deces aduce bilantul atentatului la cinci morti, printre care se numara si atacatorul Khalid Masood, care a fost impuscat de un al doilea politist britanic in curtea Palatului Westminster, potrivit News.ro.

Utima persoana decedata este Leslie Rhodes, in varsta de 75 de ani, din Streatham.

Alte 40 de persoane au fost ranite in atentat, iar o parte dintre acestea raman internate in stare grava. Initial, salvatorii au declarat ca ranile suferite de mai multe persoane sunt ”catastrofale”.

Autoritatile l-au identificat pe atacator drept Khalid Masood (52 de ani). Acesta era originar din Kent, dar locuia in regiunea West Midlands. De asemenea, presa britanica a scris ca suspectul ar fi locuit mai multi ani in Birmingham.

Reprezentantii Scotland Yard au precizat ca atacatorul nu era vizat de nicio ancheta in desfasurare a autoritatilor britanice si nu au existat niciodata informatii despre intentia acestuia de a comite un atentat terorist in Marea Britanie.

