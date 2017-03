Liderii europeni au semnat sambata o declaratie de unitate in sperata reinnoirii angajamentului european in piata Capitoliului, in acelasi loc unde cele sase tari fondatoare au semnat in urma cu sase decenii Tratatul de la Roma - piatra de temelie a Comunitatii Economice Europene si a UE, scrie AFP, potrivit News.ro.

Presedintele Consiliului European le-a cerut ”celor 27” sa dea dovada de spirit de conducere in fata crizelor europene, de la migratie si pana la terorism, o economie muribunda si socul retragerii Marii Britanii din UE.

”Dovediti astazi ca voi sunteti liderii Europei, ca voi puteti sa aveti grija de marea mostenire pe care am primit-o de la eroii integrarii europene in urma cu 60 de ani. Europa va fi unita ca o unitate politica sau nu va exista deloc”, a declarat Tusk in piata Capitoliului.

Declaratia de la Roma proclama ca blocul comunitar ”reprezinta viitorul nostru comun” si stabileste o viziune comuna pentru UE.

Liderii europeni au semnat documentul istoric in Sala degli Orazi e Curiazi la Palazzo dei Conservatori din piata Capitoliului, unde parintii fondatori au pus in urma cu sase decenii piatra de temelie a Comunitatii Economice Europene, care a evoluat ulterior in Uniunea Europeana.

”Stiu ca sala este putin mai aglomerata astazi”, a glumit premierul italian in timp ce i-a primit pe lideri in Sala degli Orazi e Curiazi din Palazzo dei Conservatori.

Gentiloni a declarat ca ”am avut 60 de ani de pace in Europa si datoram asta curajului parintilor fondatori. Cand a cazut Cortina de Fier in 1989, noi am crezut ca visul lor a devenit realitate, dar ultimele crize ne-au demostrat ca istoria nu s-a incheiat. Noi trebuie sa incepem din nou si avem puterea sa facem asta”.

Liderii europeni si-au inceput de vineri pelerinajul la Roma, in speranta ca o vizita in leaganul unitatii ar putea sa reaprinda cumva vigoarea din tinerete a Uniunii Europene, care sarbatoreste in acest weekend sase decenii de la semnarea Tratatului de la Roma.

Sursa foto: Botond Horvath /Shutterstock