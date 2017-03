Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a anuntat intentia de a organiza un plebicist pentru a lua o decizie in ceea ce priveste continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. Relatiile turco-europene s-au racit considerabil in ultimul an, in urma agravarii discursului anti-european al liderului turc, in special dupa lovitura de stat esuata din noaptea de 15-16 iulie, transmite DPA.

”Vom respecta orice decizie luata de popor”, a declarat acesta in cadrul unei conferinte turco-britanice de la Antalya, potrivit News.ro.

Anterior, Erdogan a sustinut ca accepta faptul ca reintroducerea pedepsei capitale ar putea sa puna capat ascensiunii la Uniunea Europeana.

”Ei spun... ca daca pedeapsa capitala se intoarce, atunci Turcia nu va mai avea un loc in Uniunea Europeana - asta este!”

Recep Tayyip Erdogan a promovat intens reintroducerea pedepsei capitale pentru complotistii care au pus la cale puciul esuat din Turcia.

De asemenea, acesta si-a repetat acuzatiile de nazism si fascism impotriva unor lideri europeni, care nu s-au sfiit sa-l catalogheze drept dictator.

Presedintele Erdogan a declarat in ultima saptamana ca are de gand sa reevalueze dupa referendum relatiile existente la nivel administrativ si politic intre Turcia si UE, desi legaturile economice vor continua la acelasi nivel intre Ankara si Bruxelles. Printre relatiile vizate de aceasta reevaluare se numara si acordul privind migratia, care s-a dovedit crucial in reducerea fluxului migratoriu pe ruta Turcia-Grecia.

Erdogan a precizat ca autoritatile turce vor reevalua de la A la Z relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana dupa referendumul constitutional din 16 aprilie, care ar putea conduce la largirea puterilor presedintelui de la Ankara.

Acesta s-a aratat nemultumit de faptul ca tarile europene permit in continuare desfasurarea evenimentelor de campanie pentru tabara care militeaza impotriva extinderii puterilor sale, dar interzic mitingurile pro-Erdogan.

Insa, liderii turci s-au aratat pana acum extrem de rezervati in a ataca investitorii europeni, sustinand ca acestia sunt bineveniti in Turcia in ciuda disputelor diplomatice izbuncite intre Ankara, Berlin si Amsterdam.

Aceeasi retorica a dost demostrata si de presedintele Erdogan, care a promis ca relatiile economice nu vor fi afectate de schimbarile intervenite la nivel politic si administrativ in legaturile dintre Turcia si UE.

Sursa foto: AGERPRES FOTO