Autoritatile londoneze au anuntat duminica dupa-amiaza ca trei persoane au ajuns la spital, dupa ce o masina a intrat in multimea adunata in fata barului Old Queen's Head, situat in Islington. Martorii sustin ca ranitii au fost aruncati la cativa metri distanta de masina, dar autoritatile nu considera ca este vorba de un incident terorist, transmite BBC.