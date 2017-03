Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca predarea limbii ruse ar trebui sa devina din nou obligatorie in scolile din tara sa si ca documentele elaborate de autoritatile statului sa fie in doua limbi, relateaza Deschide.md.

"Ca aceasta lege sa lucreze trebuie ca in institutiile de stat sa se vorbeasca in doua limbi straine. Nu e vorba doar de Presedintie, dar de un sir de institutii. In Parlament aproximativ toate proiectele de lege sunt in limba moldoveneasca si rusa”, a spus Igor Dodon intr-un interviu acordat postului rus de televiziune Rossia24, citat de News.ro.

“Eu consider ca trebuie sa reintroducem studierea peste 90% din cetateni, vorbesc limba rusa, de la cei mici, la cei maturi. Si eu consider ca este un lucru pozitiv ca cunosc limba rusa, fata de vecinii nostri este un lucru important, din punct de vedere cultural, politic si economic”, a adaugat el.

La scurt timp dupa investirea in functie, presedintele pro-rus a schimbat limba romana in „limba moldoveneasca" pe site-ul Presedintiei.

Sursa foto: Facebook/Igor Dodon