Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat Universitatea Central-Europeana din Budapesta, finantata de miliardarul Sorors, ca a incalcat regulile pentru ca emite diplome recunoscute atat in Ungaria, cat si in Statele Unite, desi universitatea opereaza exclusiv in Ungaria si nu are campus in SUA, potrivit News.ro.

“Ungaria este o tara suverana, sustine invatarea in toate instantele, dar nu tolereaza trisatul”, a spus premierul. “Nici macar un miliardar nu poate fi deasupra legii, deci aceasta universitate trebuie, de asemenea, sa respecte legea”, a adaugat el.

Universitatea a subliniat intr-un comunicat ca opereaza in legalitate si ca este acreditata pentru a acorda diplome ungare si americane.

„CEU respinge in totalitate acuzatiile false ale premierului Ungariei potrivit carora CEU "triseaza" ", se arata in text. “Am fost parteneri legali in invatamantul universitar din Ungaria de 25 de ani si orice declaratie contrara este falsa”, a adaugat conducerea universitatii.

Guvernul ungar a propus saptamana aceasta un proiect de lege care sa reglementeze universitatile straine din tara. Liderii CEU spun ca universitatea lor este vizata in mod special si au avertizat ca este posibil sa fie nevoiti sa o inchida. Una dintre conditiile ce vor fi impuse este sa aiba un campus in statul sau de origine, New York, iar o alta este sa existe un acord bilateral de sustinere intre Ungaria si Statele Unite.

Ministerul Educatiei a spus ca este dispus sa incheie un acord bilateral cu statul New York, care are jurisdictie in chestiuni legate de educatie. Un astfel de acord ar fi mult mai usor de incheiat decat unul cu administratia lui Donald Trump, care a avut o serie de diferende cu Soros in ultimii ani.

Conditia privind campusul din statul de origine reprezinta o problema numai pentru CEU, deoarece toate celelalte universitati straine din Ungaria au deja astfel de campusuri.

Orban a criticat organizatiile neguvernamentale finantate de Soros, care urmeaza modelul “Societate Deschisa”, care contravine “democratiei iliberale” pe care o prefera el. Una dintre principalele surse de tensiuni a fost migratie.

Premierul Viktor Orban, care la randul sau a beneficiat de pe urma unei burse finantate de Soros, la un moment dat, afirma ca ONG-urile care primesc fonduri din strainatate se amesteca in afacerile ungare si intentioneaza sa inaspreasca normele ce le guverneaza.

Fondata in 1991, CEU opereaza exclusiv la Budapesta, dar ofera diplome recunoscute atat in Uniunea Europeana, cat si in Statele Unite.

