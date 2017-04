Oficiali din Comisia de Etica de la Casa Alba au explicat ca documentele, care trebuie facute publice prin lege, ofera o imagine a activelor si pozitiilor ocupate de personal inainte de a lucra pentru administratia prezidentiala si inainte de a incepe vanzarea actiunilor sau activelor care putea reprezenta un conflict de interese. Documentele privind averea lui Jared Kushner, ce au 54 de de pagini, includ active ale caror valoare se ridica la sume cu sase sau chiar sapte cifre, scrie News.ro.

In declaratiile lui Kushner sunt incluse si majoritatea activelor si veniturilor sotiei sale, Ivanka Trump. Imperiul imobiliar si de investitii al cuplului este evaluat la pana la 741 de milioane de dolari. De asemenea, Kushner ocupa pozitii de conducere in 266 de corporatii, grupuri si organizatii non-profit, dar a demisionat din toate aceste functii incepand din luna ianuarie. Alesii democrati si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu posibile conflicte de interese in cazul lui Kushner, care, la fel ca Trump, este dezvoltator imobiliar la New York.

Saptamana aceasta, Trump a adaugat-o si pe fiica sa, Ivanka, in echipa sa de la Casa Alba. Ea a avut o afacere in domeniul modei si a fost implicata in imperiul imobiliar al tatalui ei, dar s-a retras din administrarea afacerilor cand tatal sau a ajuns la Casa Alba. Potrivit datelor publicate de Casa Alba, Gary Cohn, fost presedinte Goldman Sachs si seful Consiliului Economic National de la Casa Alba avea active de cel putin 230 de milioane de dolari. Administratia nu a dat detalii despre o serie dintre activele sale, limitandu-se sa precizeze ca valoreaza peste un million de dolari.

Conturile bancare ale consilierului de rang inalt Steve Bannon, proprietatile imobiliare si restul bunurilor detinute au fost evaluate la pana la 12,6 milioane de dolari. Seful cancelariei prezidentiale Reince Priebus are active cuprinse intre 604.000 de dolari si 1,16 milioane de dolari si un venit de 1,42 milioane de dolari. Aproximativ 566.000 de dolari din veniturile sale au venit de la Comitetul National Republican, iar restul din parteneriatul intr-o firma de avocatura din Milwaukee. Nici averea lui Trump, nici cea a vicepresedintelui Mike Pence nu au fost incluse in documente.

Sursa foto: Standard/Shutterstock