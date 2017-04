Chestionarul, intitulat “Sa oprim Bruxelles-ul!”, a fost trimis fiecarei familii, a anuntat un inalt oficial guvernamental, la lansarea oficiala a campaniei. “Urmeaza mari decizii si lupte, iar (Ungaria – n.r.) nu poate sa iasa victorioasa decat daca are sustinerea intregii tari”, a explicat Bence Tuzson. Chestionarul are sase intrebari, in special privind migratia, scrie News.ro.

“Ce ar trebui sa faca Ungaria atunci cand, in pofida unei serii recente de atacuri teroriste in Europa, Bruxelles-ul vrea sa o oblige sa lase migrantii sa intre liberi?”, este una dintre intrebarile ce are ca variante de raspuns “permiterea ca acesti migranti sa circule liber in tara” sau “tinerea lor sub supraveghere, asteptand ca autoritatile sa se pronunte in cazul lor”. Guvernul lui Viktor Orban a ordonat plasarea in detentie a migrantilor la frontiere, pana cand autoritatile se pronunta asupra cererilor de azil.

O alta intrebare se refera la ONG-urile internationale care, potrivit Guvernului, sustin imigratia ilegala sau se amesteca in afacerile interne ale tarii. De luni de zile, Executivul de la Budapesta incearca sa reprime diferite ONG-urile pe care le descrie drept “politice” sau formate din “militanti mercenari”. In centrul criticilor se afla in special ONG-urile fondate de miliardarul de origine ungara George Soros. In 2015, o “consultare nationala” de acelasi tip a fost organizata pe tema “imigratiei si terorismului”. Initiativa a fost criticata vehement atunci, in special de Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati.

