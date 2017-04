Cel putin 10 persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite, luni, in urma unor explozii care s-au produs la metroul din Sankt Petersburg. Presedintele rus Vladimir Putin, care urma sa se afle luni in Sankt Petersburg, a declarat ca autoritatile iau in calcul toate pistele privind explozia de la metroul, inclusiv pe cea terorista.