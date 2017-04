Au fost lansate ”59 de rachete” de tip Tomahawk, a anuntat un oficial de la Casa Alba, precizand ca Washingtonul a vizat baza aeriana de la Shayrat, care este ”asociata programului” armelor chimice al Damascului si ”direct legata” de evenimentele ”oribile” de marti, relateaza AFP, preluat de news.ro.

Fortele americane au anuntat fortele ruse inainte sa lanseze atacul cu rachete asupra unei baze aeriene siriene si nu au lovit sectoare ale bazei in care s-ar afla rusi, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis.

Presedintele Donald Trump a declarat ca aceste operatiuni sunt ”in interesul vital al securitatii nationale” a Statelor Unite. Postul de televiziune sirian le-a catalogat la randul sau drept o ”agresiune”.

La 4 aprilie, un raid imputat armatei siriene impotriva localitatii Khan Sheikhoun, in nord-vestul Siriei, s-a soldat cu cel putin 86 de morti, inclusiv 27 de copii.

Statele unite au acuzat regimul presedintelui Bashar al-Assad ca a folosit un agent neurotixic de tip sarin impotriva acestui mic oras rebel. Imagini cu victime - femei si copii - care agonizau au socat lumea.

Presedintele Trump a amenintat inca de miercuri ca va trece la actiune impotrva omologului sau sirian, din cauza acestui atac ”odios”, un ”afront la adresa umanitatii”.

Joi, sosind in Florida pentru a-l primi pe omologul sau chinez Xi Jimping, el a denuntat o ”rusine pentru umanitate”. Seful diplomatiei american Rex Tillerson a acuzat ”regimul sirian de sub Guvernul presedintelui Bashar al-Assad ca este vinovat de acest atac”. Cancelarul german Angela Merkel a aratat si ea cu degetul ”regimul lui (al-)Assad”.

Insa Rusia, aliata Siriei, a avertizat Statele Unite chiar inainte de atacul cu rachete.

"Consecinte negative"

La finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, care dezbatea de doua zile o rezolutie de condamnare a atacului, ambasadorul rus Vladimir Safronkov a avertizat impotriva unor ”consecinte” in cazul unei interventii militare americane.

In vara lui 2013, predecesorul lui Donald Trump, Barack Obama, a renuntat sa atace regimul sirian dupa un atac cu armament chimic in apropiere de Damasc care s-a soldat cu peste 1.400 de morti. La acea vreme, magnatul in domeniul imobiliar Donald Trump l-a indemnat, pe Twitter, pe Obama sa nu intervina in Siria.

Joi, Rex Tillerson a pledat, de asemenea, pentru plecarea presedintelui sirian de la putere, dupa ce a spus exact pe dos in urma cu o saptamana.

De acum, in ochii sefului diplomatiei americane, ”rolul lui al-Assad in viitor este nesigur, iar avand in vedere faptele pe care le-a comis pare sa nu mai aiba vreun rol in guvernarea poporului sirian”.

Joia trecuta, el si ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley au parut sa accepte o ramanere la putere a sefului statului sirian, dupa care au ridicat tonul saptamana aceasta. Fostul secretar de Stat democrat Hillary Clinton, care a militat pentru o abordare mai in forta a administratiei lui Barack Obama impotriva regimului de la Damasc, s-a declarat in favoarea unor atacuri aeriene care sa ”distruga” baze aeriene siriene.

Perceput ca un izolationist si ostil interventionismului Americii in Orientul Mijlociu, Trump a recunoscut miercuri ca atacul chimic a avut un ”impact enorm” asupra sa si ca ”atitudinea (sa) fata de Siria si (al-)Assad s-a schimbat clar”.

Indignarea internationala a crescut dupa difuzarea unor imagini cu copii cuprinsi convulsii si cu masca de oxigen pe fata, cu persoane zacand pe strazi cuprinse de spasme si cu spuma la gura. Caracterul chimic al atacului pare astfel sa se precizeze, chiar daca circumstantele raman controversate.

In Turcia, unde numerosi raniti au fost evacuati, primele analize ”efectuate pe baza unor elemente prelevate de la pacienti sugereaza ca au fost expusi unui agent chimic”, potrivit Ministerului Sanatatii. Medici si ONG-uri ca Médecins sans frontières (MSF) au evocat, de asemenea, utilizarea unor ”agenti neurotoxici”, si anume gaz sarin.

Gaz invizibil

Acest gaz este inodor si invizibil. Chiar daca nu este inhalat, simplul contact cu pielea blocheaza transmiterea influxului nervos si antreneaza moartea prin stop cardio-respirator.

Regimul sirian a fost acuzat ca a folosit gaz sarin pe 21 august 2013, in atacul asupra unor localitati aflate sub controlul rebelilor la periferia Damascului, soldat cu 1.429 de morti - inclusiv 420 de copii - potrivit Statelor Unite.

Insa seful diplomatiei siriene Walid Mouallem a reafirmat ca armata tarii sale ”nu a utilizat si nu va utiliza niciodata” arme chimjice impotriva poporului sau, ”nici macar impotriva teroristilor”, expresia prin care regimul ii desemneaza pe rebeli si pe jihadisti deopotriva.

Potrivit lui Mouallem, aviatia a atacat ”un depozit de munitie apartinand” unor jihadisti si care ”continea substante chimice”. Este o explicatie deja avansata de armata rusa, dar considerata ”fantezista” de catre experti militari.

