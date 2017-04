Sase persoane au fost ucise in atacul american cu rachete noaptea de joi spre vineri, care a provocat pagube extinse, au anuntat fortele armate siriene. Siria denunta acest atac drept o agresiune ce submineaza operatiune Damascului in lupta impotriva terorismului, relateaza The Associated Press.

Statele Unite ale Americii au lansat aproximativ 60 de rachete de croaziera de tip Tomahawk asupra bazei aeriene siriene de la Shayrat, la sud-est de orasul Homs, potrivit News.ro. Este primul atac american asupra fortelor siriene de la inceputul razboiului, in 2011.

Generalul Ali Ayyoub , seful Statului Major al armatei siriene, a acuzat Washingtonul ca a folosit presupusul atac chimic de marti din orasul Khan Sheikhoun ca un ”pretext” pentru a comite o ”agresiune flagranta”, fara sa stie ceea ce s-a intamplat acolo cu adevarat.

Damascul acuza luptatori din cadrul opozitiei siriene ca depozitau armament chimic in acest orasel din provincia Idleb, in nord-vestul tarii, aflat sub controlul rebelilor si jihadistilor.

Niciun rus nu a fost ranit atacul american asupra bazei Shayrat

Niciun militar rus nu a fost ranit in atacul american cu rachete de croaziera asupra bazei aeriene siriene Shayrat, a anuntat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relateaza The Associated Press.

Seful diplomatiei ruse, aflat intr-o vizita in Uzbekistan, a condamnat dur atacul american, despre care a spus ca incalca dreptul international.

Televiziunea rusa de stat a difuzat imagini cu pagubele produse de atacul american in baza siriana. In imagini apar cratere lasate in urma de explozii.

Noua avioane de razboi apartinand fortelor siriene au fost distruse in atac, potrivit televiziunii ruse.

Pe de alta parte, Ambasada Rusiei la Damasc a anuntat vineri ca nu detine informatii despre eventuali rusi raniti in atacul american, potrivit agentiei RIA Novosti, citata de Reuters.

Statele Unite au lansat in noaptea de joi spre vineri zeci de rachete de croaziera asupra bazei Shayrat, drept contramasura fata de un presupus atac chimic, marti, la Khan Sheikhoun, in nord-vestul Siriei, soldat cu cel putin 86 de morti si atribuit de Washington, Londra si Paris lui Bashar al-Assad.

Sursa foto: Twitter