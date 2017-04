Atacul SUA asupra Siriei a starnit un nou val de tensiuni in intreaga lume, pe fondul unei instabilitati care persista deja de mai multa vreme. Liderii regionali si globali au reactionat deja iar opiniile sunt diferite: daca Turcia saluta decizia lui Donald Trump, Rusia sau Iran condamna aceasta miscare. Desi o parte dintre liderii mondiali fac apel la dialog si diplomatie, lumea este impartita, iar pozitiile radical diferite arata clar modul in care tensiunile escaladeaza. Ruptura intre SUA si Rusia este din ce in ce mai evidenta iar efectele nu vor fi deloc simple.

Atacul SUA asupra Siriei

Statele Unite ale Americii au atacat in noaptea de joi spre vineri Siria, lansand zeci de rachete de croaziera asupra unei baze aeriene a regimului ca raspuns la un presupus atac chimic pe care Donald Trump l-a catalogat drept o ”rusine pentru umanitate”. Au fost lansate ”59 de rachete” de tip Tomahawk, a anuntat un oficial de la Casa Alba, precizand ca Washingtonul a vizat baza aeriana de la Shayrat, care este ”asociata programului” armelor chimice al Damascului si ”direct legata” de evenimentele ”oribile” de marti, relateaza AFP.

Fortele americane au anuntat fortele ruse inainte sa lanseze atacul cu rachete asupra unei baze aeriene siriene si nu au lovit sectoare ale bazei in care s-ar afla rusi, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis. Presedintele Donald Trump a declarat ca aceste operatiuni sunt ”in interesul vital al securitatii nationale” a Statelor Unite. Postul de televiziune sirian le-a catalogat la randul sau drept o ”agresiune”.

Pe 4 aprilie, un raid imputat armatei siriene impotriva localitatii Khan Sheikhoun din Siria, s-a soldat cu cel putin 86 de morti, inclusiv 27 de copii.

Rusia: Atacul SUA o "agresiune impotriva unui stat suveran"

Presedintele rus Vladimir Putin considera ca atacul american asupra bazei aeriene siriene Shayrat este o ”agresiune impotriva unui stat suveran si o incalcare a dreptului international”, a anuntat, vineri, Kremlinul, relateaza The Associated Press.

Vladimir Putin crede ca SUA au efectuat acest atac sub un ”pretext tras de par”, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse.

Rusia a argumentat ca moartea civililor din oraselul sirian Khan Sheikhoun, marti, a avut loc dupa ce forte siriene au bombardat un arsenal chimic rebel.

Turcia si Arabia Saudita lauda "decizia curajoasa" a lui Donald Trump

Turcia si Arabia Saudita au salutat, vineri, atacul american cu rachete de croaziera asupra Siriei. Turcia considera ca atacul este "o evolutie importanta si semnificativa” si indeamna la o pozitie sustinuta si dura impotriva presedintelui Bashar al-Assad. Arabia Saudita spune ca atacul asupra Siriei este o ”decizia curajoasa” a presedintelui Donald Trump.

”Este imperativ ca regimul (presedintelui sirian Bashar al-Assad - n.r. ) sa fie deplin pedepsit de comunitatea internationala”, a declarat vineri, vicepremierul Numan Kurtulmus, scrie news.ro.

Iran condamna atacul SUA asupra bazei aeriene siriene

Iranul a condamnat atacul american cu rachete de croaziera asupra bazei aeriene siriene Shayrat, denuntand o ”actiune unilaterala periculoasa, distructiva si care incalca principiile dreptului international”.

Membri ai Gardienilor Revolutiei, corpul armat de elita al regimului republicii islamice, este adanc implicat in razboiul civil sirian.

Aliatii sunniti ai Statelor Unite de la Golf considera Siria terenul unui razboi indirect intre ei si Republica islamica.

ChameleonsEye / Shuterstock

Israel: Atacul SUA, un mesaj clar si pentru Iran sau Coreea de Nord

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, de asemenea, ca sustine „mesajul puternic si clar“ trimis de rachetele SUA. Armata israeliana a declarat ca a fost informata in prealabil de atac. „Israelul sprijina pe deplin decizia presedintelui Donald Trump si spera ca acest mesaj in fata actiunilor oribile ale regimului Assad va rezona nu numai in Damasc, dar si in Teheran, Phenian si in alta zone.“

Marea Britanie a declarat ca actiunea SUA a fost un raspuns adecvat la „atacul barbar cu arme chimice“, lansat de guvernul sirian, potrivit unui purtator de cuvant al primului-ministru Theresa May. Si Italia a arata sprijinul sau, spunand ca a fost un raspuns adecvat la agresiunea siriana.

Atacul a fost „un raspuns proportional ... si un semnal de descurajare impotriva riscurilor utilizarii in continuare a armelor chimice de catre Assad“, a declart ministrul de externe Angelino Alfano. De asemenea, primul ministru al Australiei, Malcolm Turnbull, a intervenit, de asemenea, spunand ca el a sprijinit greva, numindu-l „un raspuns proportional si calibrat“.

In acelasi timp, Bolivia a solicitat Consiliului de Securitate al ONU consultari cu usile inchise cu privire la atacul SUA cu rachete din Siria, a declarat un diplomat al ONU.

Reactia pietelor financiare dupa atacul SUA asupra Siriei

Actiunile au scazut, iar obligatiunile, aurul si yenul au crescut la bursele asiatice, investitorii cautand plasamentele sigure in urma atacului cu rachete impotriva unei baze aeriene din Siria, care amplifica riscul unei confruntari cu Rusia in Iran. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis ziua de vineri cu scaderi minore.

Dolarul s-a depreciat cu pana la 0,6%, in timp ce aurul si preturile petrolului au urcat puternic, cu toate ca panica s-a redus dupa ce un oficial american a spus ca atacul este singular, neexistand planuri pentru escaladare, scrie Reuters, preluat de news.ro.

Sursa foto: Shutterstock