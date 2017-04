Trei persoane au murit dupa ce un suspect a intrat cu un camion in vitrina Ahlens Mall din zona centrala a metropolei Stockholm. Premierul Suediei, Stefan Lofven, a transmis ca toate dovezile duc spre un act de terorism.

UPDATE ora 17.30 Autorietatile suedeze au revenit vineri dupa-amiaza asupra bilantului initial de trei morti, in vreme ce alte opt persoane au fost ranite dupa ce un suspect a condus un camion in vitrina unui mall din zona centrala a Stockholm, potrivit News.ro.

Politistii iau in considerare un posibil atentat terorist si le recomanda locuitorilor sa evite zona centrala a capitalei, transmite Reuters.

Intial, autoritatile au precizat ca doar doua persoane si-au pierdut viata in atentat dupa ce presa nationala a transmis de la inceput un bilant de trei morti la Ahlens Mall.

UPDATE ora 17.20 Camionul implicat in presupusul atentat terorist din capitala suedeza a fost furat vineri dimineata, in timp ce livra bere la un restaurant spaniol din Stockholm. Camionul apartine companiei Spendrups, potrivit News.ro.

”Este unul din autovehiculele noastre folosite pentru distributie. In timpul unei livrari la restaurantul Caliente, un barbat a sarit in fata cabinei soferului si a furat camionul in timp ce soferul descarca produsele”, a declarat directorul de comunicare al companiei Spendrups, Marten Lyth.

Autoritatile locale le-au cerut suedezilor sa evite zona centrala a metropolei Stockholm.

Un jurnalist suedez a primit informatii ca ar fi vorba de un presupus atentat in Stockholm.

Un martor a declarat ca cel putin doi oameni au fost striviti sub rotile camionului, care ar fi intrat in vitrina unui magazin de pe principala artera comerciala din capitala Suediei, transmite Reuters, citat de News.ro.

”Am vazut sute de persoane alergand, alergau pentru a-si salva vietile”, a declarat o martora pentru publicatia suedeza Aftonbladet.

Publicatia sustine ca suspectul a intrat direct in Ahlens Mall.

De asemenea, imaginile video distribuite pe retelele sociale arata mai multe cadavre acoperite cu paturi pe artera comerciala Drottningatan, situata in zona centrala a metropolei Stockholm.

Autoritatile au suspendat circulatia metroului din Stockholm.

Autoritatile au confirmat ca incidentul a avut loc in jurul orei locale 14.53 (15.53 ora Romaniei).

