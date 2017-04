Un barbat a fost plasat in arest preventiv sambata si ar fi soferul camionului cu care a fost comis atentatul de vineri, soldat cu patru morti si 15 raniti vineri, in centrul Stockholmului, scrie, AFP, care prezinta ceea ce se stie pana acum despre atentat, scrie News.ro.

Un camion

Un camion intra in pietoni, cu putin inainte de ora 13.00 GMT (16.00, ora Romtniei), pe cea mai frecventata strada comerciala din capitala suedeza, Drottninggatan. Vehiculul isi incheie cursa la intersectia dintre Klarabergsgatan, o artera din centrul orasului, si se incastreaza in fatada magazinului Ahlens City. Un fum gros incepe sa se degaje.

”Face acelasi zgomot ca o bomba care explodeaza si a inceput sa iasa fum din intrarea principala” a acestui mall, a declarat pentru cotidianul Aftonbladet un martor aflat la fata locului, Leander Nordling, in varsta de 66 de ani. Locul este rapid izolat de politie, care instituie un perimetru de securitate, iar elicoptere survoleaza centrul orasului.

Patru morti

”Patru persoane au murit, iar 15 au fost ranite”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Politiei din Stockholm, Lars Bystrom. Autoritatile sanitare au precizat ca noua raniti se aflau in stare grava.

Un atentat

”Suedia a fost atacata”, a declarat premierul suedez Stefan Lofven, citat de presa suedeza. ”Totul sugereaza un atentat”, a adaugat el. ”Teroristii vor sa ne sperie, sa ne schimbam comportamentul, sa ne impiedice sa traim normal, dar nu vom face asta. Teroristii nu vor putea niciodata sa invinga Suedia, niciodata”, a spus el intr-o conferinta de presa.

Camionul ”a fost furat in timpul unei livrari la un restaurant”, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a proprietarului, braserul Spendrups, Rose-Marie Hertzman.

Doua arestari

Un barbat arestat vineri seara la Marsta, un oras din aglomeratia din nordul Stockholmului, a fost plasat in arest preventiv in noaptea de vineri spre sambata, suspectat de ”omucidere cu caracter terorist”.

Niciun element nu a fost furnizat despre identitatea sa, insa pare sa sa fie barbatul cu care politia a aratat imagini surprinse de camere de supraveghere. Acest barbat, relativ tanar, care purta o gluga neagra, a fost filmat in apropierea locului atentatului.

Alt barbat a fost arestat la Hjulsta, un cartier popular din capitala, insa politia refuza sa confirme o legatura cu atentatul. Potrivit presei, cei doi barbati ar avea o ”conexiune”.

Potrivit purtatorului de cuvant al politiei suedeze, barbatul plasat in arest preventiv sambata ar fi soferul vehiculului care a intrat in multime. Potrivit mai multor publicatii suedeze, suspectul este un uzbek in varsta de 39 de ani, un simpatizant al organizatiei jihadiste Statul Islamic.

Oras mort

Dupa atac, circulatia in metrou a fost in intregime oprita timp de mai multe ore, la fel ca cea a autobuzelor si tramvaielor in centru. Politia a indemnat - pe Internet si la megafoane, pe strazi - locuitorii sa ramana acasa, in calm si sa evite sa se adune. Ea a indemnat apoi sa nu se vina in centrul orasului, pentru a nu se stanjeni ancheta.

Atentatul a avut loc la nivelul statiei T-Centralen, prin care trec toate liniile de metrou din Stockholm. Vineri dupa-amiaza, locuitorii capitalei suedeze se intorceau acasa pe jos, iar magazinele erau inchise. Vineri seara, afluenta pe strazile din centrul orasului era slaba fata de o vinere seara obisnuita, a constatat o jurnalista AFP.

Sursa foto: Anton Prado PHOTO / Shutterstock