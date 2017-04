Un bilant anterior anunta cel putin 13 morti. Explozia s-a soldat cu cel putin 40 de raniti, potrivit presei de stat, in momentul in care comunitatea crestina se pregateste sa sarbatoreasca saptamana sfanta, care incepe duminica cu Floriile.

Un reprezentant al serviciilor de urgente de la Spitalul Universitar din Tanta, unde au fost transferate victimele, a declarat pentru AFP ca sunt peste 13 morti. Bilantul a fost revizuit in crestere ulterior, de Biserica Copta. Explozia a avut loc cu putin inainte de ora locala 10.00 (11.00, ora Romaniei), la Biserica Mar Girgis din Tanta, in Delta Nilului, potrivit televiziunii de stat.

Intr-o interventie telefonica pe postul Nile News, guvernatorul din Gharbiya , generalul Ahmad Deif a declarat ca explozia a avut loc in interiorul bisericii. El a spus ca serviciile de securitate au verificat zona bisericii pentru a se asigura ca nu sunt si alte dispozitive explozive in apropiere.

Potrivit lui Deif, nu exista inca informatii despre natura atentatului. ”Fie o bomba a fost inauntru, fie cineva s-a detonat”, a spus el. Acesta atentat are loc inaintea unei vizite a Papei Francisc in Egipt, prevazute pe 28 si 29 aprilie, in contextul in care aripa locala a gruparii jihadiste Statul Islamic a indemnat la atacuri vizand crestini.

Statul Islamic a revendicat atentatul sinucigas de la 11 decembrie, soldat cu 29 de morti, in timpul slujbei, in Biserica copta Sf Petru si Sf, Pavel, de langa Catedrala copta Sf Marc, la Cairo.

Acest atentat a fost comis de catre un kamikaze. Revendicandu-l, Statul Islamic si-a exprimat hotararea de a continua sa comita atacuri impotriva ”oricarui necredincios sau apostat din Egipt si de oriunde”

