Bain Capital si Cinven vor oferi 65,28 euro plus un dividend de 0,72 de euro pentru fiecare actiune Dtada, a anuntat producatorul de medicamente cu sediul in Bad Vilbel, Germania. Suma oferita este cu 49% mai mare fata de pretul oferit in decembrie, cand fondurile au facut prima oferta.

Acordul va da cumparatorilor acces la pietele din Germania si Rusia ale medicamentelor comercializate fara prescriptie si a celor generice, astfel marcheaza un nou pas in consolidarea industriei medicamentelor generice.

Stada a evitat timp de ani de zile sa fie preluata, datorita unei structuri neobisnuite a actionariatului si a managementului solid, pana cand actionarul Active Ownership Sarl a condus o revolta, anul trecut. In august 2016, directorul general Hartmut Retzlaff a demisionat dupa un mandat de 23 de ani.

Noul CEO Matthias Wiedenfels a promis ca va face Stada mai profitabila. In februarie, au inceput sa curga ofertele de preluare din partea fondurilor de investitii, intre care si cele din partea Advent International, Permira, Cinven si Bain Capital. Actiunile Stada au crescut cu aproape 11%, la 64,62 euro pe unitate, la bursa din Frankfurt. In ultimul an, titlurile Stada au avansat cu 79%.

Producatorul produsului Grippostad, despre care Stada afirma ca este cel mai bine vandut medicament pentru raceala din Germania, si-a imbunatatit luna trecuta estimarile financiare pe termen mediu, afirmand ca vrea sa isi creasca vanzarile pana la 2,7 miliarde de euro in 2019, iar profitul ajustat inainte de deducerea dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii la 590 milioane de euro.

Bain Capital si Cinven au acceptat sa onoreze actualele contracte de munca convenit cu sindicatul si sa nu concedieze angajati timp de patru ani, cu exceptia masurilor deja planificate.

Sediul central si principalele divizii ale Stada vor ramane aceleasi. Ofertantii vor face o ofera oficiala pentru actiunile Stada, iar conducerea acesteia va recomanda actionarilor propunerea. Suma de 5,3 miliarde de euro include si datoriile Stada.

