Statul Islamic a revendicat atacul armat care a avut loc joi seara pe Champs-Elysees, la Paris. Presupusul autor al atacului armat asupra unor ofiteri de politie aflati intr-o misiune de patrulare este un barbat in varsta de 39 de ani de la periferia de est a Parisului, declara doi oficiali din cadrul politiei, relateaza The Associated Press.

UPDATE ora 14.00 Barbatul responsabil pentru atacul armat de joi, din centrul Parisului, era cetatean francez, nu belgian, asa cum s-a sugerat initial, a declarat premierul belgian Jan Jambon, scrie News.ro.

Militantii organizatiei teroriste Statul Islamic a revendicat atacul, in care a fost ucis un politist. ISIS l-a identificat pe atacator drept Abu Yousif al-Belgiki -- "Belgianul" in araba.

“Ancheta continua. Putem confirma ca atacatorul a fost cetatean francez”, a spus Jambon.

UPDATE ora 10.50 Cel de-al doilea suspect cautat de autoritatile franceze pentru atacul de pe Champs Elysees, soldat cu moartea unui politist si ranirea a doua persoane, s-a predat autoritatilor belgiene si este retinut la Anvers, relateaza AFP, citat de News.ro.

Autoritatile franceze au gasit o pusca ce foloseste aer comprimat si mai multe arme albe in masina autorului atacului de pe Champs Elysees, relateaza BFMTV, fara a identifica sursele informatiei. Printre armele albe s-ar fi aflat si un cutit de bucatarie. De asemenea, oamenii legii au gasit documentele atacatorului in vehicul.

Un ofiter de politie a fost ucis, iar alti doi au fost raniti dupa ce un barbat inarmat cu o arma automata a deschis focul asupra lor, potrivit News.ro. Ofiteri de politie l-au impuscat si ucis pe atacator. Numele suspectului nu a fost divulgat.

Un martor al atacului de pe Champs-Elysees a descris panica turistilor care se aflau joi seara pe pe Champs-Elysees. Numerosi turisti au fugit pe strazi din zona comerciala care-i atrage pe Champs-Elysees, in momentul cand s-au auzit focurile de arma, a declarat un locuitor din Paris.

Badi Ftaiti, un mason nascut in Tunisia care locuieste de trei decenii la Paris, a declarat ca atacul - in care oficialii au anuntat ca a fost ucis un politist iar alti doi au fost raniti - nu l-a speriat. Insa turistii ”fugeau, fugeau... Unii plangeau. Erau zeci, poate sute”, spune barbatul.

Intrebat daca atacul este dovada faptului ca ”Parisul nu mai este Paris”, asa cum a spus Donald Trump, Ftaiti a raspuns ca presedintele american ”latra la copacul care nu trebuie”. ”Parisul este Paris. America nu mai este America”, i-a replicat el sefului statului american.

Politia a emis un mandat de arestare pentru un al doilea suspect

Politia franceza a emis un mandat de arestare pentru un al doilea suspect in atacul armat de pe Champs Elysee, de joi noapte, soldat cu moartea unui politisti si ranirea grava a altori doi, arata un document obtinut de Reuters, citat de News.ro.

Potrivit mandatului de arestare, barbatul a venit joi cu trenul in Franta, din Belgia. Mandatul de arestare avertizeaza ca suspectul este periculos. Nu este clar daca este vorba despre atacator sau despre un complice.

“Simtul datoriei politistilor nostri, in aceasta seara, a evitat un masacru (…), au evitat o baie de sange pe Champs Elysee”, a spus ministrul de Interne Matthias Fekl.

Putin dupa ora 21.00 (22.00 ora Romaniei), un vehicul a oprit langa o masina de politie care era parcata. Imediat, un barbat a coborat si a deschis focul asupra vehiculului de politie, ranind mortal un ofiter Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Pierre-Henry Brandet

Presedintele Francois Hollande s-a declarat convins ca “crima lasa” de pe bulevardul Champs Elysee au fost un act de terorism. Autorul atacului a fost ucis in schimbul de focuri.

Bulevardul larg, care pleaca de la Arcul de Triumf, era plin de parizieni si de turisti care se bucurau de seara de primavara cand a avut loc atacul. Politia a evacuat rapid zona, unde au fost desfasurate forte de securitate si vehicule de politie.

Ofiterii au perchezitionat locuinta atacatorului ucis, aflata intr-o suburbie din estul Parisului.

Franta se afla in stare de urgenta din 2015 si s-a confruntat cu un val de atacuri islamiste, majoritatea comise de tineri care au crescut in Franta si Belgia. In total, peste 230 de oameni au fost ucise in atacuri teroriste in ultimii doi ani.

