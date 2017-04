Daca va place sa amanati treburile pentru a pune lucrurile in asteptare sau sa navigati pe internet, in loc sa va terminati treaba, s-ar putea ca vina sa nu va apartina voua, ci stramosilor vostri. Cele mai noi cercetari in materie de genetica spun ca amanarea si lenea sunt transmise genetic, putand fi predispusi la ambele, spune Paul Sharad, MD, autor al lucrarii „The Genetics Of Health: Understand Your Genes for Better Health”, scrie Revista CARIERE.