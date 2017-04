CUM SE DESFASOARA ALEGERILE

Seful statului francez este ales prin vot universal direct, intr-un scrutin uninominal in doua tururi. Castigatorul este ales pentru un mandat de cinci ani si are dreptul la maxim doua.

Pentru ca un candidat sa fie ales din primul turc, trebuie sa obtina majoritatea absoluta a sufrafgiilor exprimate, adica 50%+1 din voturi.

In caz contrar, candidatii clasati pe primele doua locuri intra in al doilea tur de scrutin, la finalul caruia este ales cel care obtine majoritatea voturilor exprimate.

CINE POATE VOTA

Pentru a vota, o persoana trebuie sa aiba cetatenie franceza, sa aiba peste 18 ani, sa se bucure de drepturile civile si politice si sa fie inscrisa pe listele electorale. Pentru alegerile prezidentiale de anul acesta, este vorba de 47 de milioane de francezi : 45,678 milioane din Franta si aprozimativ 1,3 milioane din strainatate.

CAND SI UNDE SE VOTEAZA

Alegatorii pot merge la una dintre cele 69.245 de sectii de vot deschise in Hexagon, in colonii si in strainatate.

Pe teritoriul tarii, 66.546 de sectii de vot se vor deschide la ora locala 8 ( 9 ora Romaniei) si se vor inchide la ora locala 19 (20 ora Romaniei) – cu o ora mai tarziu decat la prezidentialele precedente, pentru a evita riscul divulgarii rezultatelor.

In unele orase mari, sectiile vor ramane deschise pana la ora 20 (21 ora Romaniei).

In unele colonii, votul incepe sambata. Este vorba despre Guadalupe, Guyana Franceza, Martinica, Saint-Barthelemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon si in Polinezia franceza. In reunion, Mayotte si in Noua Caledonie, votul se va derula simultan cu cel din Franta.

In ambasadele si consultatele de pe continentul american, inclusiv in Hawaii, scrutinul va avea loc sambata.

CINE SUNT CANDIDATII

Francezii au de ales intre 11 candidati, cu unul mai mult ca in 2012, dar cu cinci mai putini ca in 2002, cand s-a inregistrat un record.

In 2017, in cursa pentru Elysee se afla Nathalie Arthaud, Francois Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Francois Fillon, Benoit Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon si Philippe Poutou.

In 2012, Francois Hollande (51,64 % din voturi) l-a invins pe presedintele in exercitiu din perioada respectiva, Nicolas Sarkozy (48,36% din voturi). Rata de participare a fost de 79,48%.

CAND VOR FI PUBLICATE REZULTATELE

Niciun rezultat (partial sau definitiv), ci exceptia celor privind rata de participare, nu va putea fi comunicat inainte de inchiderea ultimelor sectii de vot din Hexagon, adica ora 20 (21 ora Romaniei).

Rezultatele oficiale definitive ale primul tur vor fi publicate de Consiliul Constitutional cel mai tarziu miercuri, la ora locala 20 (21 ora Romaniei).

Campania oficiala pentru al doilea tur de scrutin va incepe in ziua in care numele celor doi candidati calificati vor fi publicate in Monitorul Oficial.

SI DUPA AL DOILEA TUR DE SCRUTIN

Al doilea tur de scrutin va avea loc pe 7 mai, in aceleasi conditii ca si primul. Pana in prezent, niciun candidat din istoria celei de-a V-a Republici nu a fost ales din primul tur.

Candidatul declarat invingator va fi investit in functia de presedinte cel mai tarziu pe 14 mai, cand expira mandatul lui Francois Hollande.

Sursa foto: Alexandru Nika /Shutterstock.com