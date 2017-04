Compania 420 Entertainment Group este cea care va lansa 420TV, un canal sustinut de sponsori,care va difuza materiale video despre cultura marijuana, stiri si programe de divertisment, scrie News.ro.

Numele este o referire la ora 4:20, la care s-a observat ca fumeaza cei mai multi dintre consumatorii de marijuana.

Partenerii 420 Entertainment Group sunt OwnZones Media Network, distribuitor, Genesis Media, ai carei investitori sunt principalele companii care cultiva si distribuie marijuana in scopuri medicale (a nu se confunda cu firma newyorkeza omonima), si Alex Nahai, un fost impresar de la Hollywood, care detine o companie de branding.

Canalul 420TV, programat pentru lansare in al treilea trimestru al anului 2017, va difuza seriale proprii, stiri si programe de divertisment care au legatura cu marijuana.

Companiile vor sa se adreseze unui public divers, persoane interesate sau care au adoptat stilul de viata cannabis, potrivit lui Dan Goman, fondator si CEO al OwnZones.

El a precizat ca 420TV va deservi publicul care nu a avut niciodata un post dedicat cannabisului si a adaugat ca tot continutul va fi filmat si rpezentat la cea mai inalta rezolutie.

Doug Lee, directorul la OwnZones si fost sef la HBO, MGM si News Corp, va supraveghea programele 420TV.

La momentul lansarii, 420TV planuieste sa aiba 10 seriale si zeci de ore de programe originale. Intre categoriile de programe se afla moda, muzica, documentarele, lungmetrajele de fictiune si transmisiuni in direct ale unor evenimente.

”Nu va ganditi ca va fi un fel de canal al drogatilor. Va atrage pe toata lumea”, a mai afirmat Goman, care spune ca nu este un consumator de marijuana.

In Stele Unite, consumul de marijuana a fost legalizat in state ca Maine, California, Colorado, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington si Alaska.

Canalul va fi lansat, initial, pe OwnZones.com si sub forma unei aplicatii pentru telefoanele mobile. Dan Goman spune ca el va fi extins prin distribuitori de internet, retele de televiziune si operatori de cablu.

”Discutam cu diferite retele de televiziune si platforme digitale din lume pentru a incheia colaborari”, a explicat el.

OwnZones Media Network, cu sediul in Los Angeles, are 75 de angajati in intreaga lume. Compania este sustinuta de investitori individuali si a strans peste 27 de milioane de dolari, pana in prezent, potrivit CrunchBase.

Sursa foto: Pixabay.com