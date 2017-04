Autoritatile franceze au evacuat duminica mai multe sectii de votare din motive de securitate in localitatile Besancon, Saint-Omer, Haguenau si Paris, in vreme ce aproape 47 de milioane de alegatori sunt asteptati sa voteze in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, transmite Le Parisien.

Acest scrutin se desfasoara in conditii de securitate sporite, dupa atacul jihadist din urma cu trei zile asupra politistilor de pe bulevardul Champs-Elysees, scrie News.ro.

Un politist si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti atunci cand un presupus jihadist a deschis focul cu o arma Kalasnikov asupra unei dube a autoritatilor de pe aglomeratul bulevard parizian, fortandu-i pe cei mai multi candidati sa renunte la evenimentele electorale din ultima zi de campanie, cu exceptia prezidentiabilului de extrema-stanga Jean-Luc Melenchon.

Jihadistii Statului Islamic au revendicat imediat atacul asupra politistilor parizieni, dar l-au identificat gresit pe atacator drept Abu Yussef Belgianul, fiind in realitate vorba de un cetatean francez pe nume Karim Cheurfi.

Insa, mai multe incidente minore au provocat panica si au dus la evacuarea mai multor sectii de votare in intreaga Franta.

Autoritatile franceze au anuntat ca toate alertele de securitate inregistrate pana in acest moment s-au dovedit a fi false, iar o sectie de votare a fost evacuata dupa descoperirea unei masini abandonate in localitatea Besancon, situata in apropiere de Dijon. Ulterior, politistii au gasit o arma in masina furata si abandonata cu motorul pornit, dar nu exista nicio amenintare pentru alegatorii din Besancon.

”Nu este vorba de o actiune terorista, este o treaba care tine de legea penala”, a declarat directorul securitatii publice din regiunea Doubs, Benoit Desferet.

Aceasta alerta de securitate a dus la inchiderea pentru mai bine de o ora a doua sectii de votare din Besancon.

Un autovehicul suspect a dus si la evacuarea a doua sectii de votare din localitatea Saint-Omer.

Politistii locali au inceput operatiunea de evacuarea in jurul orei locale 9.45 (10.45 ora Romaniei), dupa ce au vazut masina suspecta cu geamurile deschise si cu numere de inmatriculare din strainatate in Saint-Omer.

Autoritatile au verificat masina, dar nu au gasit nimic iesit din comun. Prin urmare, cele doua sectii de votare au fost redeschise in jurul orei locale 11.30 (12.30 ora Romaniei).

In Haguenau, autoritatile au evacuat o sectie de votare dupa descoperirea unui obiect suspect cu cabluri electrice vizibile.

O alerta de securitate a dus si la evacuarea pentru scurt timp a unei sectii de votare pariziene din arondismentul 20, dupa descoperirea unui autovehicul suspect parcat in apropiere.

Autoritatile pariziene au suplimentat numarul politistilor desfasurati duminica pentru a asigura securitatea la sectiile de vot din capitala, in vreme ce masuri suplimentare de securitate au fost luate in intreaga Franta.

”Se va asigura un gardian suplimentar si o consolidare a personalului la orice sectie de vot care are nevoie de aceste masuri”, a declarat un oficial al primariei metropolei Paris.

Aproximativ 50.000 de politisti si jandarmi, precum si 7.000 de soldati, sunt desfasurati pentru a-i proteja pe alegatorii din Franta.

Sursa foto: Pixabay.com