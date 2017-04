Prezidentiabilul En Marche, Emmanuel Macron, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, potrivit exit-poll-urilor publicate imediat dupa inchiderea urnelor de mai multe organizatii din Franta. Sondajul Ipsos arata ca Emmanuel Macron se va confrunta in al doilea tur al cursei pentru palatul Elysee cu Marine Le Pen, scrie news.ro .

Sondajul Ipsos il arata cu 23,7% din voturi pe Emmanuel Macron, urmat cu 21,7% din sufragii de Marine Le Pen.

De asemenea, candidatul de centru-stanga este primul clasat si in estimarile Harris Interactive, cu 23% din voturi fata de cele 22% de sufragii adunate de presedinta Frontului National.

69,42% dintre alegatorii francezi s-au prezentat la urne pana la ora locala 17.00 (18.00 ora Romaniei), adica peste prezenta de vot anticipata de analisti, sugerand o mobilizare a votantilor in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, transmite news.ro.

De asemenea, aceasta mobilizare a alegatorilor si-a facut simtita prezenta si in sectiile deschise peste granite, iar organizatorii au sustinut ca prezenta la vot peste asteptari a dus la formarea unor cozi lungi in Montreal.

Insa, francezii au avut de asteptat cateva ore pentru a vota si in capitalele europene, precum Londra, Bruxelles si Berlin.

In mod traditional, alegerile prezidentiale franceze aduna o prezenta de aproximativ 80% din cei 47 de milioane de cetateni care au drept de vot in Hexagon.

O prezenta ridicata la urne este favorabila candidatilor mai moderati, care se temeau ca francezii indecisi vor renunta sa voteze in primul tur al cursei pentru palatul Elysee.

In 2017, in cursa prezidentiala s-au inscris Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoit Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon si Philippe Poutou.

In ciuda amenintarii teroriste, primul tur al alegerilor prezidentiale s-a desfasurat in mare parte fara probleme, desi mai multe sectii de votare au fost evacuate ca urmare a unor alarme false in localitatile Besancon, Saint-Omer, Haguenau si Paris.

Autoritatile franceze au explicat ca toate alertele de securitate s-au dovedit a fi false, iar o sectie de votare a fost evacuata dupa descoperirea unei masini abandonate in localitatea Besancon, situata in apropiere de Dijon. Ulterior, politistii au gasit o arma in masina furata si abandonata cu motorul pornit, dar nu exista nicio amenintare pentru alegatorii din Besancon.

Un autovehicul suspect a dus si la evacuarea a doua sectii de votare din localitatea Saint-Omer, iar o asemenea problema a dus la inchiderea pentru scurt timp a unei sectii din arondismentul 20 din Paris.

Aproximativ 50.000 de politisti si jandarmi, precum si 7.000 de soldati, au fost desfasurati pentru a-i proteja pe alegatorii din Franta.al.

Sursa foto: Alexandru Nika /Shutterstock.com