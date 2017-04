Peste 1.000 dintre cei vizati de mandate au fost retinuti deja, a anuntat NTV, potrivit News.ro.

Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat anterior ca operatiunea a vizat membri ai retelei lui Gulen „care s-au infiltrat in forta de politie, numiti ‘imami secreti’”. "1.009 imami secreti au fost retinuti pana acum in 72 de provincii, iar operatiunea este in curs”, a transmis ministrul turc de Interne.

Aproximativ 8.000 de politisti au participat la operatiuni.

Aceste retineri fac parte dintr-o epurare fara precedent, in urma tentativei de lovitura de stat din vara trecuta, despre care Ankara afirma ca a fost orchestrata de miscarea lui Gulen. Peste 47.000 de persoane au fost incarcerate in urma puciului esuat de la 15 iulie. Potrivit Ministerului turc de Interne, intre ele se afla aproximativ 10.700 de politisti si 7.400 de militari.

Gulen a respins acuzatiile potrivit carora a orchestrat puciul esuat.

