In data de 26 aprilie 1986, doua explozii au zguduit reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobil, iar rana pe care acest eveniment a deschis-o nu s-a vindecat inca. In timpul incendiului au fost eliminate in atmosfera cantitati mari de materiale radioactive. Evenimentul a culminat cu mii de victime, iar efectele sale pot fi observate si astazi.