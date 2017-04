"Nu am cea mai mica indoiala ca Emmanuel Macron, daca va fi ales, ceea ce doresc, va fi un presedinte puternic", declara sefa Guvernului german intr-un interviu acordat grupului de presa Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) care urmeaza sa fie publicat sambata, potrivit News.ro. Raspunzand unei intrebari in acest sens, cancelarul apreciaza ”perfect ridicol” sa te gandesti ca fostul ministru al Economiei, pe care l-a primit la jumatatea lui martie la Berlin, ar putea sa fie perceput ca un ”canis al Germaniei”.

Intr-un inerviu acordat vineri Reuters, secretarul sau de stat insarcinat cu Afaceri Europene, social-democratul Michael Roth, a avertizat impotriva riscului unei sustineri prea apasate a Berlinului fata de Emmanuel Macron. ”Nu trebuie sa dam impresia ca elitele germane sunt in favoarea unui candidat la presedintie care corespunde in principal intereselor Germaniei”, a spus el.

Angela Merkel considera, de asemenea, ca asa cum lupta ea pentru interesele germane, Emmanuel Macron va lupta la fel pentru interesele franceze, in cazul in care va fi ales in Franta. Insa, in interesul ambelor tari, continua ea, cuplul franco-german si Uniunea Europeana sunt indispendabile.

Cancelarul, care candideaza pentru al patrulea mandat in alegerile legislative de la 24 septembrie, refuza sa se pronunte in legatura cu felul cum vor arata relatiile dintre Berlin si Paris in cazul alegerii lui Emmanuel Macron in Franta. ”Vom vedea. Nu pot sa prezic care vor fi discutiile noastre viitoare cu viitorul presedinte francez”, a spus ea.

