Uniunea Europeana (UE) tine usa deschisa unei aderari a Turciei, insa Ankara trebuie sa arate in mod clar daca vrea sa indeplineasca criteriile de aderare in domenii precum drepturile omului si statul de drept, subliniaza sefa diplomatiei europene, relateaza The Associated Press.

Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa Federica Mogherini a declarat vineri, la reuniunea informala a ministrilor europeni de la Valletta ca, in pofida indoielilor exprimate de unii ministri de Externe, UE sustine in continuare negocierile de aderare cu Turcia, potrivit News.ro. Insa, a adaugat ea, ”depinde de ei (turci) sa-si exprime vointa de a continua sa fie o tara candidata, sa continue sa fie interesati sau nu sa faca parte din familia noastra”.

”Regulile clubului sunt clare”, a subliniat sefa diplomatiei, referindu-se la reguli democratice de baza ca protejarea minoritatilor si interzicerea pedepsei cu moartea. ”Noi am fi bucurosi sa-i primim, insa este necesar un nivel de clarificare din partea lor, as spune eu”, a conchis Federica Mogherini in finalul reuniunii. Seful diplomatiei austriece Sebastian Kurz a declarat anterior ca unele dintre statele membre UE considera ca o linie rosie a opririi negocierilor de aderare a Turciei va fi reintroducerea pedepsei cu moartea de catre Ankara.

El a spus la aceasta reuniune ca Viena considera ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incalcat deja multe linii rosii, incarcerand jurnalisti si prin alte actiuni de reprimare in urma puciului esuat din vara trecuta. Ca atare, strategia UE de a mentine Turcia in cadrul practicii democratice acceptabile ”nu a fost, in mod clar, un succes”, a apreciat el. In urma referendumului pe tema sporirii puterii sale, in urma cu doua saptamani, Recep Tayyip Erdogan a evocat reintroducerea pedepsei cu moartea. Pedeapsa capitala este interzisa in UE.

Sefii diplomatiilor statelor membre UE s-au intalnit vineri la Valletta cu scopul de gasi o cale de iesire din blocajul negocierilor de aderare cu Ankara, in contextul in care relatiile dintre cele doua parti au atins cel mai scazut nivel din ultimii ani. Ei s-au intalnit cu omologul lor turc Mevlut Cavusoglu pentru prima data dupa referendumul turc. Unii indeamna la consolidarea relatiei cu acest pilon al NATO, totodata un partener major in tinerea sub control a fluxului de migranti sirieni catre UE. Altii insa vor o schimbare.

Kurz este unul dintre cei mai vocali sustinatori ai unei ”resetari” a acestir relatii si acuza Turcia ca incalca cele mai elementare valori europene.

Seful diplomatiei slovace Miroslav Lajcak a pus la randul sau la indoiala capacitatea Ankarei de a adera la UE. Valorile Uniunii ”trebuie sa fie sustinute prin masuri concrete, nu sa spui una si sa faci exact pe dos”, a declarat el vineri in Malta.

Sursa foto: Slavko Sereda / Shutterstock