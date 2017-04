Conform surselor citate, nu se stie nici tipul rachetei, care a fost lansata sambata dimineata, de la o baza din provincia Pyeongan, situata la nord de Phenian, potrivit News.ro. Partea nord-coreeana nu a facut inca niciun comentariu pe acest subiect.

Surse guvernamentale americane citate de Reuters afirma ca testul a esuat. Testul are loc la cateva ore dupa ce secretarul de stat american Rex Tillerson a facut apel la intreaga lume pentru a obliga Coreea de Nord sa renunte la ambitiile sale nucleare.

In urma cu mai putin de o saptamana, un alt test cu racheta a esuat, surse militare americane afirmand ca aceasta a explodat la cateva secunde de la lansare. Miercuri, Statele Unite au instalat sisteme antiracheta in Coreea de Sud, care sa doboare rachete balistice cu raza scurta si medie de actiune in timp ce se apropie de tinta, in faza finala a zborului.

Sursa foto: Astrelok / Shutterstock