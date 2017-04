Mii de ”lacate ale iubirii”, care au impreuna o greutate de cateva sute de kilograme, prinse de-a lungul anilor de grilajul unor poduri celebre din Paris, vor fi puse in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc pe 13 mai 2017, a anuntat, vineri, Primaria din capitala Frantei, citata de Le Figaro.

”La Paris, iubirea e de vanzare”, titreaza site-ul cotidianului francez Le Figaro. Cateva sute de kilograme de ”lacate ale iubirii”, marturii ale fidelitatii in cuplu, pe care turistii indragostiti le-au prins de grilajul Podului Artelor din Paris, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata in scopuri caritabile, pe 13 mai, a anuntat Primaria din Capitala Frantei.

15 grilaje purtand sute de astfel de lacate, cantarind pana la 500 de kilograme, si 150 de ”ciorchini” cu lacate de marimi diferite, vor fi propuse spre vanzare. Sumele ce vor fi incasate vor fi donate celor trei asociatii pariziene care s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe imigrantii din capitala franceza: Solipam, L'Armée du Salut si Emmaüs Solidarité.

”Aceasta vanzare in beneficiul asociatiilor care ii ajuta pe refugiati reprezinta maniera noastra de a respecta gestul facut de toti aceia care au ales sa isi celebreze iubirea intr-un oras deschis si generos”, a declarat Bruno Julliard, adjunctul primarului din Paris, Anne Hidalgo. Loturile vor fi expuse incepand din 10 mai la Crédit Municipal din Paris pana sambata, 13 mai, la ora locala 13.00.

Licitatia va avea loc pe 13 mai la ora locala 14.00.

Descurajarea indragostitilor

Cateva sute de mii dintre aceste lacate, purtand prenumele sau initialele indragostitilor, erau agatate de grilajele podurilor din Paris, ”generand probleme majore: o degradare durabila a patrimoniului si un risc pentru siguranta vizitatorilor si a parizienilor”, potrivit Primariei locale. Primaria din Paris a decis eliminarea definitiva a acestor lacate in iunie 2015.

Pe Podul Artelor - Pont des Arts -, ale carui balustrade s-au curbat periculos de mult sub greutatea ”lacatelor iubirii”, dar si pe Pont de l'Archevêché, in apropiere de Notre-Dame din Paris, municipalitatea franceza a inlocuit grilajele podurilor cu panouri din sticla. Agentii municipali patruleaza cu regularitate pe aceste poduri pentru a desface lacatele care inca mai sunt agatate, clandestin, ici si colo, de balustradele podurilor pariziene.

”Ne dorim ca Parisul sa ramana capitala romantismului si a iubirii, vrem ca indragostitii din lumea intreaga sa vina la Paris, este un oras foarte romantic, in special Sena si podurile sale, dar trebuie sa protejam, de asemenea, acest patrimoniu. Putem sa ne declaram iubirea si altfel decat cu ajutorul unui lacat”, a subliniat Bruno Julliard, in 2016, dupa ce Primaria locala a demarat o campanie impotriva ”lacatelor iubirii”.

In urma operatiunii de ”curatare” a Podului Artelor din Paris, autoritatile locale au strans 45 de tone de lacate metalice. De pe Pont de l'Archevêché, al doilea in topul podurilor preferate de indragostiti, autoritatile au recuperat 20 de tone de lacate metalice.

Sursa foto: Shanti Hesse / Shutterstock