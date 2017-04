Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a indemnat sambata tarile europene sa ramana parte a unui front comun in timpul negocierilor, precizand ca inclusiv britanicii vor avea de castigat atat timp cat ajung la un acord cu privire la Brexit, relateaza AFP.

”Noi trebuie sa ramane uniti sub forma grupului UE27. Doar in acest mod putem sa incheiem aceste negocieri, ceea ce inseamna ca unitatea noastra este in interesul Regatului Unit”, a declarat Donald Tusk, potrivit News.ro. De asemenea, liderul european a precizat ca exista necesitatea unor garantii solide pentru cetatenii si familiile a caror viata va fi afectata pe ambele parti ale canalului Manecii dupa Brexit.

”Asta trebuie sa fie prioritatea Uniunii Europene si Regatului Unit”, a completat presedintele Consiliului European. Donald Tusk a facut referire la soarta incerta a celor trei milioane de cetateni europeni care locuiesc in Marea Britanie, precum si a unui milion de britanici care locuiesc in prezent in tarile UE.

Acest front comun european vine dupa un razboi al cuvintelor intre Theresa May si Angela Merkel. Theresa May s-a plans ca tarile europene vor sa realizeze un front comun la negocieri impotriva Regatului Unit.

”Vedem cat de dure vor fi negocierile uneori. Cu toate acestea, oponentii nostri incearca sa perturbe aceste negoceri, in acelasi timp in care celelalte 27 de state europene se pregatesc sa ni se opuna”, a atras atentia premierul de la Londra. Liderii UE27 vor adopta o serie de linii directoare pentru negocierea Brexitului, dupa ce premierul britanic a declansat la finele lunii trecute articolul 50 al Tratatului de la Lisabona.

Sursa foto: 360b / Shutterstock