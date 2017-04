Activistii acuza ca autoritatile turce au blocat complet sambata dimineata accesul utilizatorilor din tara la enciclopedia online Wikipedia. Niciun reprezentant guvernamental nu a prezentat pana in acest moment un motiv pentru blocarea Wikipedia, scrie BBC.

Grupul ”Turcia Blocheaza” a detectat in jurul orei locale 8.00 (8.00 ora Romaniei) blocarea accesului in toate limbile la enciclopedia online Wikipedia, potrivit News.ro. ”Pierderea disponibilitatii este consistenta cu filtrele utilizate pentru a cenzura continut in tara”, au anuntat activistii de la ”Turcia Blocheaza”.

Utilizatorii au primit un mesaj ca nu vor putea sa acceseze site-ul atunci cand au folosit furnizori de internet din Turcia. Anterior, activistii au acuzat autoritatile turce de blocarea accesului la retele sociale precum Twitter sau Facebook.

Guvernul de la Ankara a negat in trecut ca ar bloca anumite site-uri, aruncand vina pe cresterea traficului pe internet in timpul atentatelor sau chiar a alegerilor prezidentiale din Turcia.

Sursa foto: Casimiro PT / Shutterstock