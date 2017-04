Liderii europeni au sosit la Bruxelles pentru a discuta pentru prima data dupa declansarea articolului 50 despre pozitia blocului comunitar vizavi de negocierea acordului de Brexit, potrivit News.ro.

”Nu va exista un acord de Brexit gratuit pentru Marea Britanie. Asta nu este posibil... Dar nu exista niciun sentiment de razbunare sau dusmanie, doar o dorinta de a purta negocieri in mod loial si inteligent pentru a gasi o solutie care respecta interesele celor doua parti cu o linie clara, pentru ca nu poti sa ai o pozitie mai buna in afara Uniunii Europene”, a declarat premierul belgian, Charles Michel (foto), la sosirea sa la Bruxelles.

Acest mesaj este in linie cu scrisoarea trimisa liderilor europeni de presedintele Consiliului European. Donald Tusk i-a indemnat pe liderii europeni sa formeze un front comun in timpul negocierilor pentru Brexit, precizand ca britanicii trebuie sa rezolve o serie de probleme cheie ale acordului de iesire inainte de a trece la discutii despre o posibila intelegere comerciala post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit.

Printre problemele cheie se numara soarta cetatenilor europeni care locuiesc in Marea Britanie, precum si a cetatenilor britanici care traiesc in tarile UE.Donald Tusk a indemnat inclusiv la respectarea obligatiilor financiare asumate de britanici pentru exercitiul bugetar care se incheie in 2020, asta inseamna ca Londra ar putea sa plateasca pana al 60 de miliarde de euro inainte de Brexit.

Aceasta pozitie a fost evocata si de premierul Olandei. ”In primul rand, trebuie sa existe un progres suficient pe chestiuni precum nota de plata, drepturile oamenilor si granita. In acelasi timp este clar ca asta nu trebuie sa dureze prea mult si trebuie sa ai un calendar bun”, a declarta Mark Rutte. Premierul luxemburghez a indemnat la construirea unor poduri intre Marea Britanie si UE.

”Nu este un proces in care avem Marea Britanie vs Uniunea Europeana. Este o discutie, nu un dosar in instanta. Ar trebui sa gasim poduri pe care le putem construi intre noi. Poate ca nu mai fac paret din familia noastra, dar sunt in continuare vecinii nostri si ar trebui sa avem respect unii pentru ceilalti”, a precizat Xavier Bettel.

Negociatorul Parlamentului European pentru Brexit s-a declarat incantat ca exita unanimitate intre cele 27 de tari membre, precum si intre Comisia Europeana, Parlamentul European si Consiliul European.

Sursa foto: Drop of Light / Shutterstock.com