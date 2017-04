Aceasta a condus anterior organizatia ”Americanii Uniti pentru Viata”, care a jucat un rol crucial in inaintarea legislatiei antiavort in mai multe state americane, limitand in special accesul femeilor sarace la clinicile de avort din Statele Unite, potrivit News.ro.

Congresmenii democrati si organizatiile pro-choice au atacat imediat numirea lui Charmaine Yoest. Secretarul adjunct pentru afaceri publice are un rol important in modelarea eforturilor de comunicare la nivelul departamentului Sanatatii.

”Yoest are o cariera indelungara in care a incercat sa submineze accesul femeilor la sanatate, precum si la metode sigure si legale de avort, in special prin distorsionarea faptelor. Alegerea ei demostreaza din nou ca administratia se vinde conservatorilor extremisti si ignora milioane de femei si barbati care sprijina la nivel national drepturile constitutionale ale femeilor la sanatate si nu vor sa se intoarca in trecut”, a declarat senatoarea Patty Murray.

Organizatia ”Americanii Uniti pentru Viata” o prezinta pe Charmaine Yoest drept ”inamicul public numarul unu” a activistilor pro-choice din Statele Unite. Numirea activistei antiavort are loc intr-un moment in care guvernatorii republicani au implementat un val de noi restrictii pentru clinicile de avort din SUA. Statele americane au introdus in medie 57 de noi restrictii pentru avorturi in perioada 2011-2015.

