Presedinta Frontului National, Marine Le Pen, a anuntat sambata ca-l va numi la conducerea executivului pe Nicolas Dupont-Aignan, care a candidat in primul tur al alegerilor prezidentiale pentru formatiunea traditionalista Debout La France, daca va castiga lupta pentru palatul Elysee, transmite Reuters.

Nicolas Dupont-Aignan a reusit sa obtina doar 4,7% din voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale, dar si-a anuntat deja sprijinul politic pentru Marine Le Pen, potrivit News.ro. ”Ca presedinta il voi numi drept prim-ministru pe Nicolas Dupont-Aignan, sustinuti de o majoritate prezidentiala si uniti de interesul national”, a declarat prezidentiabila de extrema-dreapta la o conferinta de presa din Paris.

Nicolas Dupont-Aignan a recunoscut semnarea unui acord pentru formarea viitorului executiv in eventualitatea unei victorii pentru Marine Le Pen in cursa pentru palatul Elysee. In acest sens, parlamentarul francez care sustine suveranitatea tarii si principiile politice ale lui Charles de Gaulle a acceptat sa urmeze cu anumite ”modificari” programul propus de Frontul National.

Ultimele sondaje il aratau pe Emmanuel Macron castigand al doilea tur al alegerilor prezidentiale cu 59-60% din voturile exprimate in Hexagon.

