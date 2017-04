”Am dezvoltat impreuna cu presedintele Donald Trump o relatie de colaborare buna, care nu exclude posibilitatea de a avea pozitii opuse. De exemplu, atunci cand vorbim ne concentram pe dezvoltarea unei strategii comune pentru conflictul ucrainean si oribilul razboi din Siria. De asemenea, vorbim despre lupta impotriva terorii si situatia umanitara dezastruoasa din Yemen - toate aceste conflicte sunt la usa Europei”, a declarat Angela Merkel intr-un interviu pentru Redaktions Netwerk Deutschland (RND), potrivit News.ro.

Cancelarul german a precizat ca este nevoie de o implicare puternica din partea presedintelui americna pentru rezolvarea conflictelor din Siria, Ucraina si Yemen. In timpul campaniei electorale, miliardarul republican a criticat-o dur pe Angela Merkel pentru ca a permis intrarea a peste un milion de refugiati din Siria, Orientul Mijlociu si Afganistan, sustinand ca aceasta a ”distrus Germania”.

De asemenea, presedintele american a amenintat ca va impune taxe vamale impotriva companiilor din Germania. Angela Merkel l-a felicitat pe miliardar dupa victoria din alegerile prezidentiale, dar a atras atentia asupra importantei democratiei si nevoii de a proteja demnitatea oamenilor, oricare ar fi originea, culoarea pielii, religia, sexul, orientarea sexuala sau valorile politice ale acestora.

Cei doi lideri s-au apropiat in ultimele luni, colaborand in implementarea sanctiunilor impotriva Rusiei. Angela Merkel s-a intalnit pentru prima data in luna martie cu presedintele Donald Trump la Casa Alba. Insa, Donald Trump a avut un comportament ciudat in timpul intalnirii, refuzand chiar sa dea mana cu liderul german in Biroul Oval.

