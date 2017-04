Retelele de socializare si pericolele generate de acestea reprezinta subiectul central al filmului ”The Circle”, in care Tom Hanks joaca rolul principal. Filmul este o adaptare a romanului omonim, un volum distopic publicat de Dave Eggers in 2013, si prezinta cateva teorii destul de realiste despre viitorul societatii umane, potrivit News.ro.

Tom Hanks, care interpreteaza in acest film rolul Eamon Bailey, cofondatorul unei companii din domeniul internetului, a abordat aceste subiecte intr-un interviu pe care l-a acordat dupa proiectia lungmetrajului ”The Circle” la Festivalul Tribeca 2017. Din distributia filmului face parte si actrita Emma Watson.

”Este foarte greu sa prezici felul in care va arata distopia creata de o societate informatizata bazata pe internet. Poti sa vezi acest film si sa iti spui: «Cat de mult contribui si eu la realitatea acestui film?». Iar raspunsul este acesta: «Cu totii contribuim, cate putin». Incepi cu asta si totul devine o examinare fascinanta a unui fenomen interesant”, a declara Tom Hanks.

Fiind un pasionat al retelei de socializare Twitter, starul hollywoodian a fost intrebat daca este de parere ca si el a contribuit la crearea unei societati supravegheate. ”Nu sunt sigur ca activitatile mele de pe retelele de socializare au schimbat lumea in vreun fel. Insa retelele de socializare prezinta intr-adevar ceea ce eu consider ca sunt povesti interesante si parti interesante din vietile noastre”, a raspuns actorul.

Starul de cinema este de parere ca retelele de socializare ii influenteaza pe oameni in moduri diferite, in functie de modul in care ei le utilizeaza: ”Cred ca primesti de la ele ceea ce investesti in ele. Daca esti in cautare de bizarerii, creezi bizarerii. Daca vrei sa arunci bombe, ei bine, vei avea parte de niste explozii”.

Filmul ”The Circle”, regizat de James Ponsoldt, pune povestea unei tinere angajate, Mae Holland, care primeste insarcinarea de a demonstra calitatile unui nou produs creat de compania The Circle: o camera video care functioneaza 24 de ore din 24 si sapte zile din sapte, pe care utilizatorii pot sa o foloseasca pentru a-si prezenta intreaga viata in fata unor persoane complet straine. Ideea de baza a produsului se adreseaza acelor persoane care vor sa fie ”transparente” in ochii publicului, insa tanara angajata descopera foarte repede ca intentiile companiei pentru care lucreaza nu sunt deloc onorabile.

Filmul ”The Circle” a debutat pe marile ecrane nord-americane in acest weekend si va intra in cinematografele din Romania pe 5 mai.

Tom Hanks, nascut pe 9 iulie 1956, este actor, regizor si producator american de film, care a castigat de doua ori premiul Oscar la categoria ”cel mai bun actor principal”, cu rolurile interpretate in filmele ”Philadelphia” si ”Forrest Gump”. Starul american a primit alte trei nominalizari la Oscar pentru prestatiile sale din filmele ”Vreau sa fiu mare/ Big”, ”Salvati soldatul Ryan” si ”Naufragiatul”. In palmaresul sau se mai afla patru Globuri de Aur si un Urs de Argint, castigat la Festivalul de Film de la Berlin in 1994, pentru ”Philadelphia”.

Sursa foto: Matteo Chinellato / Shutterstock