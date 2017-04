Masurile controversate se tin lant in Turcia. Guvernul a concediat, sambata, aproape 4.000 de functionari din justitie, armata si invatamant, ingrosand randurile zecilor de mii de angajati demisi deja dupa lovitura de stat esuata din vara anului trecut, potrivit Digi24 .

Mai surprinzatoare a fost insa decizia de a interzice emisiunile de televiziune in care tinerii se cunosc si formeaza cupluri. Autoritatile spun ca aceste emisiuni aduna mii de plangeri anual si interzicerea lor este in interesul publicului, caci nu respecta traditiile turce si dauneaza institutiei familiei.

Partidul aflat la putere in Turcia este acuzat frecvent ca duce tara in directia unui islam conservator. Citeste articolul integral pe Digi24.

Ieri activistii au acuzat, de asemenea, ca autoritatile turce au blocat complet accesul utilizatorilor din tara la enciclopedia online Wikipedia. Niciun reprezentant guvernamental nu a prezentat pana in acest moment un motiv pentru blocarea Wikipedia, scrie BBC.

Grupul ”Turcia Blocheaza” a detectat in jurul orei locale 8.00 (8.00 ora Romaniei) blocarea accesului in toate limbile la enciclopedia online Wikipedia, potrivit News.ro. ”Pierderea disponibilitatii este consistenta cu filtrele utilizate pentru a cenzura continut in tara”, au anuntat activistii de la ”Turcia Blocheaza”.

Utilizatorii au primit un mesaj ca nu vor putea sa acceseze site-ul atunci cand au folosit furnizori de internet din Turcia. Anterior, activistii au acuzat autoritatile turce de blocarea accesului la retele sociale precum Twitter sau Facebook.

Guvernul de la Ankara a negat in trecut ca ar bloca anumite site-uri, aruncand vina pe cresterea traficului pe internet in timpul atentatelor sau chiar a alegerilor prezidentiale din Turcia.

Sursa foto: serkan senturk/Shutterstock.com