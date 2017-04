Autoritatea de telecomunicatii turca a anuntat duminica ca decizia de a bloca accesul utilizatorilor din tara la enciclopedia online Wikipedia are legatura cu mai multe articole in care guvernantii turci sunt acuzati de sprijinirea terorismului, transmite DPA.

"In ciuda tuturor eforturilor, acest continut, care afirma in mod eronat ca turcii sprijina organizatii teroriste, nu a fost eliminat", se arata intr-un mesaj postat de autoritatea de telecomunicatii pe Twitter. Prin urmare, autoritatile turce au decis sa blocheze intreaga platforma, pentru ca nu pot bloca in mod selectiv anumite pagini ale enciclopediei Wikipedia potrivit News.ro.

De asemenea, autoritatea a cerut site-ului sa elimine acele articole controversate. Grupul "Turcia Blocheaza" a detectat sambata dimineata blocarea accesului in toate limbile la enciclopedia online Wikipedia. "Pierderea disponibilitatii este consistenta cu filtrele utilizate pentru a cenzura continut in tara", au anuntat activistii de la "Turcia Blocheaza".

Utilizatorii au primit un mesaj ca nu vor putea sa acceseze site-ul atunci cand au folosit furnizori de internet din Turcia. Anterior, activistii au acuzat autoritatile turce de blocarea accesului la retele sociale precum Twitter sau Facebook. Guvernul de la Ankara a negat in trecut ca ar bloca anumite site-uri, aruncand vina pe cresterea traficului pe internet in timpul atentatelor sau chiar a alegerilor prezidentiale din Turcia.

