Echipa de campanie a favoritului la alegerile prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron, a anuntat ca a fost tinta unui atac informatic de proportii, in urma caruia au fost publicate online numeroase e-mailuri din campanie, cu o zi si jumatate inainte ca alegatorii sa mearga la urne pentru al doilea tur de scrutin, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Pana la noua gigabytes de date au fost publicate online pe un pofil numit EMLEAKS, pe Pastebean, un site care permite distribuirea anonima de documente. Deocamdata nu este clar cine este responsabil pentru publicarea datelor si nici daca acestea sunt reale.

Intr-un comunicat, miscarea politica a lui Macron, En Marche !, a confirmat atacul informatic. “Miscarea En Marche! a fost victima unui atac informatic masiv, coordonat, in aceasta seara (vineri – n.r.), care a permis difuzarea pe retelele de socializare a mai multor informatii interne”, se arata in comunicat.

Potrivit En Marche!, documentele arata numai functionarea normala a campaniei prezidentiale, insa documentele autentice au fost amestecate pe retelele de socializare cu unele false, pentru a raspandi “indoiala si dezinformarea”

Potrivit unui cercetator in securitate informatica de la Digital Forensic Research Lab (centrul de reflectie al Consililui Atlantic) Ben Nimmo, analizele initiala sugereaza ca un grup din SUA, de activisti de alternativa-dreapta, s-a aflat in spatele eforturilor initiale de raspandire a documentelor pe retelele de socializare. Ulterior, acestea au fost preluate si promovate de sustinatori ai lui Marine Le Pen.

Hashtagul #MacronLeaks a fost raspandit prima data de Jack Posobiec, un activist pro-Trump al carui profil de Twitter il identifica drept seful de redactie al site-ului de extrema-dreapta Rebel TV.

Posobiec nu a putut fi contactat deocamdata de Reuters. Un oficial din Ministerul de Interne a refuzat sa comenteze, invocand normele franceze care interzic orice comentariu care ar putea influenta alegerile in ultima zi.

Comisia Electorala prezidentiala a anuntat intr-un comunicat ca va avea o reuniune sambata pentru a discuta subiectul. Comisia a indemnat presa sa aiba grija in publicarea detaliilor din e-mailuri, tinand cont ca s-a incheiat campania.

Primele informatii privind un atac informatic vizand En Marche ! au aparut la sfarsitul lunii trecute.

Feike Hacquebord, cercetator la compania de securitate informatica din Japonia Trend Micro, a declarat ca are dovezi ca un grup de hackeri cunoscut ca Pawn Storm sau APT28 a vizat echipa de campanie a lui Macron cu e-mailuri virusate si a incercat sa instaleze virusi si programe de supraveghere pe site-ul candidatului En Marche !.

Potrivit lui, exista indicii care leaga atacurile vizand campania lui Macron cu cele de anul trecut, care au vizat servere Partidului Democrat din SUA. Expertul a avertizat ca tehnici similare au fost folosite si in cazul partidului cancelarului german Angela Merkel, in aprilie si mai 2016.

Hacquebord a precizat ca Pawn Storm a lansat atacurile de pe computere din Franta, Marea Britanie si alte tari, in martie si aprilie.Rusia a negat orice implicare in atacurile care au vizat campania lui Macron.

Aceasta nu a fost prima data cand echipa lui Macron ar fi vizata de atacuri informatice. In februarie, secretarul general al En Mache a afirmat ca partidul a fost vizat de “sute, daca nu mii” de atacuri vizand retelele sale si bazele de date. Potrivit lui, atacurile au fost lansate de pe teritoriul Rusiei.

Candidatul francez de centru Emmanuel Macron si-a consolidat avansul in sondaje in fata rivalei sale de extrema-dreapta Marine Le Pen, in ultima zi a unei campanii electorale tumultoase, care a dat peste cap politica tarii.

Patru sondaje noi il crediteaza pe Macron cu 62% din intentiile de vot in al doilea tur de scrutin, fata de 38% pentru Le Pen. Acesta este cel mai bun rezultat inregistrat de candidatul de centru in sondaje realizate de institute de prestigiu, dupa primul tur de scrutin din 23 aprilie. Un al cincilea sondaj il crediteaza cu 61,5% din intentiile de vot.

Pe de alta parte, un sondaj publicat vineri de Odoxa, arata ca un sfert dintre alegatorii francezi probabil ca se vor abtine duminica. Multi dintre ei sunt alegatori de stanga dezamagiti ca toti candidatii lor au fost eliminati din primul tur de scrutin.

O astfel de rata de absenteism ar fi a doua cea mai mare la un al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 1965, subliniind nemultumirea multor alegatori fata de optiunile existente.

In primul tur de scrutin, rata de participare a fost de aproape 78%. Potrivit analistilor, Macron si-a consolidat semnificativ pozitia dupa ultima dezbatere televizata, ce a avut loc miercuri

