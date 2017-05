Alegatorii francezi se pregatesc pentru o decizie istorica duminica, atunci cand vor merge la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, in care, pentru prima data, niciunul dintre candidati nu face parte dintr-un partid traditional, relateaza CNN, care prezinta opiniile lui Emmanuel Macron si Marine Le Pen in principalele teme care au dominat campania electorala, potrivit N ews.ro.

Europa

Le Pen

Cand este vorba despre Europa, Le Pen, presedinta auto-suspendata a partidului Frontul National, a fost constanta in mesajul sau: „Calea mea sau nimic”. Daca va fi aleasa, ea a anuntat ca va incepe rapid negocierile cu alte state membre UE pentru a schimba natura apartenentei Frantei la blocul comunitar.

Ea vrea sa retraga tara din Euro, o decizie care va trebui sa fie supusa la referendum. In plus, vrea sa scoata Hexagonul din Spatiul Schengen si sa obtina dispense de la o serie de reglementari europene.

Daca Bruxelles-ul nu ii va indeplini aceste cereri, ea a amenintat ca va convoca un referendum privind apartenenta Frantei la UE – si va face campanie pentru „Frexit”. Potrivit CNN, Le Pen va trebui, insa, sa modifice mai intai Constitutia tarii pentru ca acest lucru sa fie posibil.

Candidata Frontului National a promis ca va demisiona de la Elysee, daca alegatorii voteaza ramanerea in UE, intr-o astfel de situatie. In plus, ea a pledat pentru relatii mai stranse cu Rusia si a criticat deschis sanctiunile impuse de UE Moscovei.

De asemenea, Le Pen a admis ca a beneficiat de finante ruse pentru campania sa. Ea a mers in martie la Moscova, unde s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin.

Macron

Cand vine vorba de Europa, Macron, un fost bancher care a servit ca ministru al Economiei, se afla la polul opus fata de Le Pen. Din punctul sau de vedere, Franta trebuie sa ramana in centrul Europei si sa colaboreze mai strans cu vecinii sai.

El a pledat vehemetan pentru o integrare aprofundata intre tarile care au euro ca moneda, ceea ce, din punctul sau de vedere, va fi in beneficiul Uniunii Europene in ansamblu.

In plus, el sustine o reforma a uniunii monetare, pentru ca Zona Euro sa isi poata crea propriul buget. Macron este un sustinator al comertului liber si a facut campanie in favoarea acordului de liber-schimb UE-Canada, CETA.

El este, insa, prudent cand vine vorba de negocierea unor noi acorduri cu Europa, adaugand ca UE nu ar trebui sa isi sacrifice standardele privind securitatea, protectia sociala si mediul. De asemenea, candidatul En Marche! s-a pronuntat impotriva reinstaurarii controalelor vamale in Europa.

IMIGRATIE

Le Pen

Le Pen a spus ca va lua masuri ferme pentru a se asigura ca cetatenii straini monitorizati de serviciile de informatii vor fi expulzati din tara. De asemenea, a promis sa limiteze imigratia si sa consolideze granitele tarii prin retragerea din Acordul Schengen, care permite circulatia fara pasaport intre cele 26 de state europene.

Ea a afirmat la un moment dat ca va limita migratia neta, adica diferenta dintre numarul de imigranti si cel de emigranti, la 10.000 de oameni pe an. In plus, ea vrea ca accesul imigrantilor la serviciile publice sa fie limitat. Le Pen vrea ca imigrantii ilegali sa nu mai aiba posibilitatea sa isi legalizeze sederea in tara si sa inaspreasca acordarea cetatenii franceze.

Macron

Macron a promis sa rezolve problema cererilor de azil in primele sase luni de mandat si considera ca Franta ar trebui sa fie un loc unde refugiatii se simt bineveniti. El este impotriva inchiderii granitelor, insa vrea ca imigratia sa fie controlata mai strict.

Macron a salutat rolul cancelarului german Angela Merkel in criza migrantilor si considera ca Franta ar trebui sa faca mai multe. El crea sa colaboreze strans cu Europa pentru a rezolva problema si nu este dispus sa renunte la negocieri in acest dosar.

SECURITATE

Le Pen

Le Pen a criticat NATO si vrea sa retraga Franta din comandamentul military integrat. Ea a promis, insa, cheltuieli suplimentare pentru aparare si sa angajeze 15.000 de ofiteri de politie suplimentari. In plus, una dintre politicile promovate de ea va duce la expulzarea infractorilor straini din tara.

In plus, a promis sa ii expulzeze imediat pe toti strainii identificati de serviciile de securitate franceze ca prezentand risc de radicalizare si sa le retraga cetatenia franceza persoanelor suspectate de Islamism. „Trebuie sa ne asiguram ca teritoriul este aparat (...). Acesta este un lucru pe care l-as face imediat ce as ajunge la putere”, a spus ea.

Dupa atacul terorist de pe Champs-Elysees, de pe 20 aprilie, Le Pen a cerut inchiderea tuturor „moscheilor islamiste” din Franta si reintroducerea frontierelor franceze. De asemenea, ea a insistat ca tara are nevoie de „resurse pentru a se asigura ca poate combate (...) terorismul islamist”.

In ultima dezbatere prezidentiala, ea l-a acuzat pe Macron ca are o atitudine „indulgenta” fata de terorism. „Trebuie sa eradicam ideologia islamismului in Franta”, a adaugat ea.

Macron

Desi atacul din 20 aprilie, de la Paris – venit pe fondul unei serii de atacuri teroriste survenite in Franta in ultimii doi ani – a ajutat-o pe Le Pen mai mult decat pe oricine altcineva, Macron a reusit sa ramana la limita dintre promisiunea securitatii si garantarea libertatilor cetatenilor francezi.

Tanarul candidat de centru a fost vocal in privinta luptei impotriva terorismului si pentru lege si ordine, anuntand propuneri de masuri care sa duca la cresterea cheltuielilor pentru aparare si sa permita angajarea de politisti suplimentari.

In ultima dezbatere televizata, el a spus ca lupta impotriva terorismului va fi prioritatea sa si a promis o „consolidare a masurilor” legate de lista de urmarire a suspectilor de terorism din Franta, „chiar daca acest lucru va priva oamenii de unele dintre libertatile lor”. Pe de alta parte, el a atras atentia ca trimiterea „tuturor oamenilor la inchisoare sau in strainatate nu are nicio logica”.

Macron a vorbit si despre importanta apararii drepturilor cetatenilor francezi si a solidaritatii cu UE. „Suntem atacati in inima natiunii noastre. Suntem amenintati. Vreau sa ma asigur ca suntem protejati. Nu trebuie sa cedam in fata fricii si nu trebuie sa cadem in capcana lor. Nu este momentul sa ne indoim de UE”, a spus el dupa atacul de pe Champs-Elysees.

ECONOMIE

Le Pen

Le Pen vrea sa reduca taxele pe venit pentru cei mai saraci muncitori, sa simplifice normele de impozitare si sa lupte impotriva evaziunii fiscale. Pe de alta parte, ea vrea sa impuna taxe noi companiilor care angajeaza imigranti, pentru a le incuraja sa prefere forta de munca franceza.

Le Pen a mai promis scaderea varstei de pensionare la 60 de ani si sa incurajeze companiile sa angajeze mai multi oameni, de exemplu prin scaderea taxelor pe salarii pentru companii.

Candidata Frontului National sustine ca demersurile ei pentru o Franta independent si pentru o moneda noua, cu o valoare mai mica – „noul franc” – va consolida semnificativ economia franceza. De asemenea, a propus un plan de „reindustrializare” care sa promoveze afacerile franceze si cooperarea cu statul.

Macron

Macron a promis sa reduca treptat taxele platite de companii de la 33% in prezent la 25%. De asemenea, vrea sa reduca taxele pentru locuinte pentru majoritatea francezilor si sa reformeze sistemul impozitului pe avere.

Fostul ministru al Economiei a promis sa reduca cheltuielile publice cu aproximativ 60 de miliarde de euro pe an, partial prin eficientizarea Guvernului. El a anuntat ca va reduce numarul angajatilor din administratie cu pana la 120.000, oprind inlocuirea celor care ies la pensie.

Macron a schitat si planuri pentru un pachet de stimulare economica de proportii, care, potrivit lui, va transforma radical economia franceza. El a promis sa cheltuie 50 de miliarde de euro in urmatorii cinci ani in domeniul pregatirii si calificarii fortei de munca, energiei si mediului, transportului, asistentei medicale si agriculturii.

“Trebuie sa le oferim intreprinderilor noastre mici si mijlocii oportunitatea de a crea mai multe locuri de munca”, a explica Macron in ultima dezbatere dinainte de alegerile de duminica.

Sursa foto: Alexandru Nika/Shutterstock.com