Miliardarul american Warren Buffett a recunoscut sambata, la adunarea anuala a actionarilor Berkshire Hathaway, ca a facut o greseala pentru ca nu a investit in actiuni Google cu ani de zile in urma si ca a fost "prea prost" ca sa aprecieze Amazon.com, relateaza CNBC.

Buffett a spus ca a gresit pentru ca nu a cumparat actiuni Google atunci cand aceasta companie primea 10-11 dolari pentru un click de publicitate de la divizia de asigurari Geico a Berkshire, potrivit News.ro.

Presedintele Berkshire, in varsta de 86 de ani, supranumit Oracolul din Omaha pentru flerul sau in afaceri, si-a recunoscut ignoranta si in privinta actiunilor altor companii din industria tehnologiei, a caror valoare nu a apreciat-o corect.

Buffett a declarat deseori ca a evitat actiunile companiilor de tehnologie pentru ca nu a inteles cu adevarat cum castiga acestea bani si daca vor putea sa o faca pe termen lung.

In aceasta saptamana, Buffett a spus ca a apeciat gresit o alta companie IT, IBM.

Timp de ani de zile Buffett a avut incredere in IBM, dar intr-un interviu acordat CNBC a spus ca si-a redus cu o treime detinerea la aceasta companie.

”Nu mai apreciez IBM la fel ca acum sase ani, cand am inceput sa cumpar actiuni la aceasta”, a explicat miliardarul, adaugand ca compania a intalnit niste concurenti puternici.

In cazul Google, Buffett a spus ca ar fi trebuit sa isi dea seama de afacerea extraordinara cu publicitate a acesteia, pentru ca si el contribuia practic la profitul acesteia.

Dupa ce l-a laudat pe seful Amazon, jeff Bezos, Buffett a spus ca a ratat si aceasta oportunitate.

”Am fost prea prost sa-mi dau seama. Nu am crezut ca Bezos va avea un succes atat de mare”, a aratat Buffett, adaugand ca a subestimat executia stralucita.

Buffet a mai admis cu umilinta in fata actionarilor ca atat el cat si vicepresedintele Berkshire, Charlie Munger, au ratat o multime de lucruri si vor continua sa faca acest lucru.

Sursa foto: Krista Kennell/Shutterstock.com